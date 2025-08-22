Giant Machines 2017, mettiti alla prova con le macchine più grandi del pianeta

Giant Machines 2017 debutta su PlayStation 5 a partire da agosto. Il simulatore consente ai giocatori di mettersi alla guida delle sette macchine industriali più grandi e colossali al mondo, offrendo un’esperienza videoludica senza precedenti.

Si tratta di una possibilità unica nel proprio genere che permette di assumere il pieno controllo di questi mostri di metallo. I veicoli da manovrare saranno giganteschi bulldozer, escavatori e gru ma non solo.

In totale sono disponibili quattordici missioni diverse che si svolgeranno in giro per il mondo, andando a toccare la Groenlandia, il Canada oltre che gli stati americani del Wyoming, Missouri e Florida. Inoltre, sarà presente una campagna completa dedicata al lancio dello Space Shuttle, confermando l’epicità del titolo stesso.

Scopri Giant Machines 2017, il titolo che ti permette di guidare le più grandi macchine industriali del mondo su PlayStation 5

Come affermato dagli sviluppatori di Code Horizon, Giant Machines 2017 è un titolo che può vantare una simulazione fisica reale e completa. Le postazioni di controllo di ogni macchina sono state ricreate fedelmente e consentono la piena immersività. Inoltre, anche i comandi sono completamente reattivi e sarà possibile compiere le varie azioni per cui i giganti di metallo sono stati creati.

Che si tratti di sollevare pesi, frantumare e trasportare rocce, estrarre minerali radioattivi o movimentare uno Space Shuttle, la visuale in prima persona dall’interno dell’abitacolo restituirà un colpo d’occhio senza paragoni. Giant Machines 2017 ha fatto il proprio debutto su PC e, in seguito, è arrivato anche su Xbox Series X|S. Il debutto su PlayStation 5 è stato curato dal team di Ultimate Games S.A.

I giocatori potranno cimentarsi nelle varie missioni disponibili, esplorando liberamente gli scenari e procedendo con la massima cautela. Tuttavia, è disponibile anche la modalità Time Attack nella quale sarà possibile completare l’obiettivo nel minor tempo possibile. A seconda del risultato raggiunto, si potranno ottenere medaglie e ricompense.