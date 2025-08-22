Tesla Model 3: dopo 400mila Km la batteria ha ancora un’autonomia sorprendente

Il tema della durata della batteria ritorna sempre quando si parla di auto elettriche. Si dice ancora che gli accumulatori dopo pochi anni calino drasticamente. Le paure raccontano di autonomie dimezzate e di viaggi impossibili. È davvero così? Una testimonianza proveniente dall’Australia sembra dire altro. Protagonista è una Tesla Model 3 RWD acquistata nel 2021 per i servizi Uber. Dopo quattro anni di lavoro intenso la berlina ha percorso 410 mila chilometri. Il controllo effettuato presso il centro EV Workz ha rivelato un dato sorprendente: lo State of Health della batteria era compreso tra l’88 e il 90%. una perdita quindi attorno al 10-12% della capacità.

Il segreto della lunga vita della batteria Tesla

La versione Tesla in questione dispone di un pacco LFP da 60 kWh. Tecnologia nota per la robustezza e per la stabilità nel tempo. Il centro specializzato ha scoperto anche come l’auto sia stata ricaricata. Solo il 29% delle ricariche è avvenuto in corrente continua, pari a 15.556 kWh. Il resto, ben il 71% per un totale di 38.012 kWh, in corrente alternata. Una scelta che ha certamente contribuito a limitare il degrado. È davvero possibile che dopo una percorrenza simile la batteria sia ancora in ottimo stato? I dati parlano chiaro ed il degrado, almeno per quanto riguarda Tesla, non appare più un incubo inevitabile.

Il caso della Tesla australiana è diventato virale in poche ore. Non per caso. Racconta di un’auto utilizzata senza tregua, giorno e notte. Racconta di migliaia di clienti trasportati e di chilometri divorati sulle strade. Racconta di una batteria che, nonostante le paure, continua a offrire autonomia sufficiente. Secondo Edi Gutmanis, proprietario di EV Workz, il risultato non sorprende affatto. Le batterie odierne sono progettate per durare e garantiscono una longevità che fino a qualche anno fa sembrava irraggiungibile. Quanto ancora dovrà trascorrere prima che i dubbi si dissolvano del tutto? Il tempo e altre testimonianze come questa porteranno le risposte. Una certezza però rimane: la Tesla Model 3 australiana ha dimostrato che il degrado della batteria non è più un problema.