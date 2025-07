SpaceX: registrati nuovi record

Nel settore sempre più affollato dell’industria spaziale, ci sono alcuni record che attirano immediatamente l’attenzione. A tal proposito, il primo stadio del razzo Falcon 9 identificato come B1067 ha compiuto la sua ventinovesima missione. Stabilendo così un primato assoluto nella storia dei lanci orbitali riutilizzabili. Tale eccezionale risultato si inserisce in un momento già memorabile per SpaceX, che ha festeggiato anche il suo 500° lancio del Falcon 9. Il volo del B1067 non è solo un record numerico. Ogni atterraggio riuscito, ogni nuovo satellite in orbita, contribuisce a costruire una rete globale e un intero modello di trasporto spaziale.

SpaceX: i dettagli degli ultimi traguardi raggiunti

La partenza è avvenuta dal Launch Complex 40 presso la Cape Canaveral Space Force Station, alle 08:28 ora italiana. La missione non era solo un’occasione celebrativa: a bordo del razzo viaggiavano 27 satelliti Starlink. Quest’ultimi andranno a integrare la più estesa costellazione di satelliti per la connettività a banda larga mai realizzata. Starlink rappresenta un’infrastruttura globale in continua crescita, con oltre 7.900 satelliti già operativi in orbita bassa. Ciò con l’obiettivo dichiarato di portare Internet veloce anche nei luoghi più remoti del pianeta.

Dopo la separazione dal secondo stadio, che ha proseguito la missione rilasciando il carico satellitare, il booster B1067 ha eseguito con successo la sua ormai collaudata procedura di rientro. La manovra, un tempo considerata un azzardo, è oggi un passaggio quasi ordinario per i razzi Falcon 9. L’atterraggio è avvenuto sulla piattaforma drone “A Shortfall of Gravitas“, posizionata nell’Oceano Atlantico. Si tratta del 472° recupero di un primo stadio. Un dato che conferma l’efficacia della strategia che ha rivoluzionato il modello economico dell’esplorazione nello Spazio.

L’attuale configurazione del Falcon 9, nota come Block 5, è il risultato di anni di perfezionamenti. Cinque revisioni tecniche hanno portato il razzo a diventare un mezzo efficace. Ciò al fine di trasportare carichi commerciali, strumentazione scientifica e anche equipaggi umani con una percentuale di successo elevatissima. Su cinquecento missioni, solo poche non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, una testimonianza della maturità progettuale raggiunta.