Cellulosa dai tralci: rifiuti trasformati in sacchetti green

Quante volte capita di tornare a casa con quei sacchetti di plastica sottili che si strappano al primo spigolo e che poi finiscono accumulati in un cassetto o direttamente nella spazzatura? Ormai fanno parte della nostra quotidianità, eppure dietro la loro apparente innocenza c’è un problema enorme. La plastica usa e getta non sparisce, resta in giro per secoli, e spesso finisce proprio dove non dovrebbe: nei mari, nei campi, persino dentro di noi sotto forma di minuscole particelle che respiriamo o ingeriamo senza accorgercene. È una di quelle realtà che tutti conosciamo ma a cui, ammettiamolo, ci si abitua fin troppo facilmente.

Sacchetti di plastica addio: la vite diventa materiale compostabile in 17 giorni

Ed è proprio qui che arriva la parte interessante. Un gruppo di ricercatori della South Dakota State University ha deciso di guardare in una direzione un po’ insolita per cercare un’alternativa: i tralci della vite. Quei rami che ogni anno, dopo la vendemmia, vengono potati e spesso lasciati a terra o bruciati. Nessuno ci fa troppo caso, eppure contengono qualcosa di prezioso: tanta cellulosa.

Ora, la cellulosa non è certo una novità. Ci facciamo la carta, i vestiti, e sappiamo bene quanto sia resistente. Ma l’idea di trasformarla in sacchetti compostabili è una di quelle soluzioni che ti fanno pensare “ma perché non ci abbiamo pensato prima?”. I ricercatori hanno creato delle pellicole a partire dai tralci di vite: alcune più trasparenti, altre più resistenti, tutte con un dettaglio che fa davvero la differenza. Quando le butti, non restano lì a inquinare per secoli, ma si decompongono in appena diciassette giorni. Diciassette. Non anni, non decenni.

C’è quasi qualcosa di poetico in questo ciclo: la vite ci regala l’uva, poi il vino, e alla fine anche i suoi rami diventano utili per proteggere il nostro pianeta. È come se la natura ci stesse offrendo una seconda occasione, trasformando un rifiuto in una risorsa concreta.

E chissà, magari tra qualche anno sarà normale uscire dal supermercato con una borsa di tralci di vite. Non ci penseremo neanche, ma avremo fatto un passo enorme per alleggerire il peso della plastica sulla Terra.