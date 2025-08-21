Steam: ora anche le pagine stanno per cambiare

Steam sta vivendo un periodo di rinnovamento e la versione beta del client porta con sé cambiamenti che puntano a rendere la piattaforma più attuale e vicina alle esigenze degli utenti. Tra le prime novità spiccano due modifiche sostanziali. La prima riguarda l’allargamento delle pagine dello store, che passano da 940 a 1.200 pixel. La seconda è l’introduzione del supporto a brevi video nei formati .mp4 e .webm nelle descrizioni dei giochi. Valve, attraverso un post sul blog ufficiale di Steamworks, ha chiarito che la scelta di ampliare il layout nasce dalla volontà di offrire un’esperienza più immersiva e ordinata. Screenshot più grandi e filmati più dettagliati permettono di valutare un titolo con maggiore immediatezza. Senza dover scorrere pagine affollate o ridimensionate. Allo stesso tempo, chi utilizza schermi piccoli o preferisce finestre ridotte continuerà a trovare un’interfaccia reattiva e ottimizzata.

Valve introduce nuove modifiche per Steam

Non meno interessante è l’aggiunta dei video brevi nelle schede dei giochi. In passato gli sviluppatori avevano a disposizione soltanto le classiche immagini animate in formato .gif. Una soluzione funzionale, ma spesso poco fluida e di qualità limitata. Con il supporto ai file .mp4 e .webm sarà ora possibile inserire clip di durata contenuta (massimo dodici secondi) e dimensioni ridotte, fino a 100 MB. Un piccolo passo tecnico che, però, può fare la differenza nella presentazione di un videogioco.

Chiunque voglia testare in anteprima tali novità può già farlo. Per procedere è sufficiente accedere al menu delle Impostazioni. Qui bisogna selezionare la sezione Interfaccia e aderire alla beta. La fase di prova continuerà ancora per qualche settimana, per poi lasciare spazio al rilascio stabile e aperto a tutta la community. Con tali mosse, Valve conferma la propria volontà di tenere aggiornato l’ecosistema di Steam. Rendendo così lo store non solo più moderno dal punto di vista estetico, ma anche più pratico e al passo con le tecnologie attuali.