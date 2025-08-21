Lexus Sport Concept: futuro sportivo tra V8, design e tanta potenza

Alla Monterey Car Week lo sguardo del pubblico è stato catturato dalla nuova Lexus Sport Concept. La casa giapponese ha mantenuto un fitto riserbo, alimentando supposizioni e attese. L’auto, con due porte e proporzioni ribassate, mostra un linguaggio stilistico avveniristico. È una coupé che unisce linee pure e tensione visiva, fondendo elementi dinamici ed emozionali. Basta un istante per percepire un’energia che sembra pronta a esplodere.

Stile scolpito tra GT e supercar: Lexus sorprende su tutti i fronti

Il design evolve rispetto alla Electrified Sport Concept del 2021, mostrando un passo più deciso. Il cofano allungato dona slancio, il tetto ribassato avvicina l’auto al mondo delle gran turismo. I fari a LED a forma di L si fondono con le prese d’aria, mentre le luci diurne restano invisibili fino all’accensione. Un frontale pulito, reso aggressivo da parafanghi scolpiti e un paraurti tagliente che sostituisce la classica griglia Lexus. Sul retro, una fascia luminosa a LED attraversa la vettura, interrotta dal lettering LEXUS. Sotto, un diffusore massiccio lascia intendere prestazioni elevate. I grandi cerchi in lega completano una silhouette che resta impressa nella memoria. È un linguaggio estetico che ridefinisce l’identità sportiva del marchio.

Secondo indiscrezioni, per il motore della Lexus, potrebbe celarsi un V8 biturbo ibrido, base della futura auto da corsa GT3 Toyota già vista in test camuffati. Un dettaglio però alimenta domande: nessun terminale di scarico visibile. Coincidenza o indizio di una sportiva completamente elettrica? L’assenza di tubi cromati sul retro spinge a immaginare un futuro a zero emissioni. Se fosse così, la Sport Concept diventerebbe un manifesto di rivoluzione silenziosa. Oppure, dietro quelle linee, ruggisce un motore da gara pronto a infiammare i circuiti? Il costruttore tace, lasciando che siano gli sguardi a indagare. La Lexus Sport Concept non concede risposte definitive. È un’auto che stimola attese, che lascia sospesa la domanda più grande: ibrida o elettrica? L’eredità stilistica di Lexus sta cambiando direzione, accendendo emozioni e promettendo un futuro in cui tradizione e innovazione si sfiorano in equilibrio sottile.