Honor Magic V Flip 2: il lancio è sempre più vicino

Manca davvero poco all’arrivo dell’ultima novità Honor. Il Magic V Flip 2 sarà presentato ufficialmente in Cina il 21 agosto. L’annuncio è arrivato accompagnato dalle prime immagini ufficiali che hanno già svelato alcuni dettagli. Tra cui le linee del design e alcune varianti cromatiche. Eppure, le caratteristiche tecniche più attese sono emerse solo grazie a un’anticipazione di Digital Chat Station. Secondo quanto emerso, il centro dell’esperienza saranno i due display. All’interno c’è un grande pannello LTPO AMOLED da 6,82 pollici. Con risoluzione Full HD+ e refresh rate da 120 Hz. Sul lato esterno sarà integrato uno schermo da 4 pollici, anch’esso LTPO e con le stesse specifiche. Perfetto per dare uno sguardo immediato alle notifiche o interagire con le app senza dover aprire il telefono.

Honor Magic V Flip 2: ecco le sue caratteristiche emerse

L’azienda è riuscita a mantenere il dispositivo leggero e sottile. Una volta aperto, lo spessore è di soli 6,9 millimetri. Mentre chiuso raggiunge i 15,55 millimetri. Il peso complessivo è di appena 204 grammi. Un risultato notevole per un pieghevole. Sul lato dello smartphone troverà posto il lettore di impronte digitali.

Sotto la scocca ci sarà il potente Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Un processore capace di gestire senza sforzi multitasking, gaming e applicazioni più pesanti. A supportarlo ci sarà una batteria da 5.500 mAh, che non solo promette un’autonomia generosa. Ma sarà anche compatibile con la ricarica rapida a 80 W via cavo e quella wireless a 50 W.

E non è tutto. Particolare attenzione è stata dedicata al reparto fotografico. Sul retro ci saranno due sensori: una fotocamera principale da 200 MP e un ultra-grandangolare da 50 MP. Entrambi collocati in maniera simmetrica. Per la parte frontale, invece, la fotocamera offrirà una risoluzione da 50 MP. Sul fronte estetico, oltre alle quattro colorazioni disponibili al lancio, ci sarà una speciale edizione realizzata in collaborazione con Jimmy Choo. Una scelta che conferma la volontà di Honor di fondere eleganza e innovazione in un unico prodotto.