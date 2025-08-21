BMW M850i Edition M Heritage: fascino raro e potenza pura

La BMW M850i Edition M Heritage nasce per congedare l’attuale generazione della Serie 8, in commercio dal 2018. La scelta non è casuale. La Casa di Monaco di Baviera ha deciso di salutare il modello con una serie limitata da 500 unità, ispirata alla storica E31. Il richiamo al passato non è solo estetico, ma trasmette emozioni di un’epoca che ha segnato l’immaginario di molti appassionati. È un omaggio che riporta alla mente il fascino senza tempo della coupé degli anni 90′.

La base è la M850i xDrive Gran Coupé, arricchita da elementi unici. Il colore diventa protagonista: cinque tinte storiche del catalogo E31 sono state riproposte, tra cui Bright Red, Mauritius Blue metallic, Cosmos Black metallic, Oxford Green metallic e Daytona Violet metallic. Sul tetto in carbonio della BMW compaiono le inconfondibili strisce tricolore del marchio M, mentre i cerchi in lega da 20 pollici con finitura bicolore Orbit Grey aggiungono carattere.

Potenza che emoziona per una BMW esclusiva: chi non la vorrebbe?

L’abitacolo della BMW è altamente ricercato. Alcantara sul cruscotto, sui pannelli delle portiere e sul cielo dell’abitacolo. I sedili M Sport sono rivestiti in pelle Merino Nera e Alcantara con cuciture a rombi. Sui poggiatesta, il badge M diventa simbolo di esclusività. Non mancano dettagli come la scritta M850i sul portabicchieri, i battitacco personalizzati e la targhetta numerata sulla console centrale. Le finiture in fibra di carbonio opaca completano l’atmosfera sportiva. A bordo, il sistema audio Bowers & Wilkins Diamond Surround e il pacchetto Driving Assistance Professional elevano il comfort e la sicurezza.

Un motore V8 biturbo da 4,4 litri capace di erogare 530 CV e 723 Nm di coppia dona potenza, adrenalina e vivacità. La trasmissione di questa BMW è affidata a un cambio automatico a otto rapporti che lavora in perfetta armonia con la trazione integrale xDrive. L’accelerazione da 0 a 96 km/h richiede solo 3,9 secondi. La velocità massima è autolimitata a 250 km/h. Numeri che raccontano potenza e precisione. È possibile restare indifferenti a tali prestazioni? La produzione inizierà a novembre 2025. Il prezzo della BMW esclusiva è fissato a 130.400 dollari conferma la rarità del modello. Un ultimo saluto alla Serie 8 BMW attuale che, attraverso questa edizione speciale, lascia un segno indelebile.