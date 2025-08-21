Truffe su WhatsApp: il ritorno della finta offerta di lavoro

Dopo una breve pausa estiva, torna a circolare il messaggio-trappola su WhatsApp. Quale dei tanti? Quello che promette facili guadagni e offerte di lavoro allettanti. La dinamica è ormai nota ma continua a mietere vittime. Come spiega Franco Bruno, portavoce della Cna e responsabile dello sportello anti-truffa, il messaggio arriva con toni educati e innocui. Si inizia con un saluto cortese e una richiesta di cominciare una conversazione. Tutto in maniera estremamente semplice, capace però di catturare l’attenzione e spingere l’utente a rispondere.

WhatsApp e le truffe digitali: cresce l’allarme

Ma ecco cosa succede in realtà. Dietro lo schermo si cela una presunta reclutatrice che propone collaborazioni ben pagate, con orari flessibili e mansioni alla portata di chiunque. Le richieste, infatti, sono sempre le stesse. Ovvero mettere like, seguire profili social, scrivere recensioni. Un’attività apparentemente innocua che diventa il primo passo per entrare nel meccanismo della truffa. Una volta accettata l’offerta, la vittima viene spinta ad aprire un portafoglio di criptovalute, dove riceverebbe i primi accrediti. È a quel punto che l’inganno prende corpo. In quanto dietro i piccoli guadagni iniziali si nasconde una strategia che porta a versare sempre più denaro, fino a perdere cifre consistenti.

Il fenomeno non è nuovo, ma si evolve con rapidità. Gli autori di questi raggiri sfruttano piattaforme popolari come WhatsApp per colpire un pubblico vastissimo, contando sulla curiosità e sulla difficoltà di distinguere messaggi autentici da false opportunità. Il punto di forza dei truffatori è la ripetitività. Nel senso che cambiano i nomi, ma lo schema resta identico, con promesse di guadagni rapidi e la richiesta finale di spostare denaro attraverso sistemi difficili da tracciare.

Di fronte a questa situazione le associazioni dei consumatori e gli sportelli anti-truffa invitano a prestare la massima attenzione. La regola d’oro è non rispondere a messaggi provenienti da contatti sconosciuti e non lasciarsi convincere da offerte di lavoro non verificate. Nel dubbio, è sempre consigliabile segnalare il tentativo di frode alle autorità o ai canali ufficiali delle piattaforme, per contribuire a fermare la diffusione di queste pratiche ingannevoli. Insomma, l’obiettivo dei criminali digitali è sfruttare la vulnerabilità degli utenti, soprattutto nei momenti di maggiore bisogno o incertezza economica. Per questo l’informazione resta la difesa più efficace,conoscere i meccanismi delle truffe è il primo passo per non cadere nella rete