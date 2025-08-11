Vodafone rilancia ad agosto: offerte 5G da 6,99€ al mese e giga illimitati per i clienti fisso-mobile

Ad agosto Vodafone rinnova il suo pacchetto di offerte mobili con tre soluzioni pensate per target differenti, ma tutte accomunate dalla velocità del 5G, dalla presenza di minuti e SMS illimitati e da un posizionamento aggressivo sui prezzi, con vantaggi extra per chi sceglie di attivare il pagamento SmartPay o è già cliente di rete fissa.

Vodafone 6,99 5G: 100 giga per chi arriva da Iliad e operatori virtuali

Ci sono sempre offerte molto interessanti quando si tratta di questo gestore ma ad oggi una delle più gettonate resta la Vodafone 6,99 5G. Si tratta di una promozione riservata a chi effettua la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri gestori virtuali. Al suo interno ecco mensilmente 100 giga in 5G, chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili e SMS illimitati, il tutto a 6,99 €.

Vodafone Family+ 5G: giga illimitati per i clienti di rete fissa

Per chi ha già attiva un’offerta Vodafone di rete fissa, l’operatore propone Family+ 5G, una promozione mobile che offre giga illimitati in 5G, minuti e SMS senza limiti, sfruttando al massimo l’integrazione tra fisso e mobile. Un’offerta costruita per garantire continuità di navigazione anche fuori casa, senza soglie o limiti.

Vodafone 11,99 5G: 100 giga (o 150 con SmartPay) per chi lascia TIM, WindTre, Kena e Very

Infine, per chi effettua la portabilità da TIM, WindTre, Kena Mobile o Very Mobile, è disponibile l’offerta Vodafone 11,99 5G. Al suo interno 100 giga in 5G, minuti e messaggi illimitati e un’opzione aggiuntiva: attivando SmartPay, ossia l’addebito su conto o carta, si ottengono 150 giga al mese allo stesso prezzo. Una scelta pensata per fidelizzare l’utente, offrendo più traffico senza costi aggiuntivi.

Con queste tre proposte, Vodafone punta a rafforzare la sua presenza su più fronti: conquistare utenti da altri operatori, premiare i clienti convergenti e offrire vantaggi a chi sceglie metodi di pagamento digitali, sempre con la garanzia della rete 5G più veloce d’Italia secondo i test Ookla.