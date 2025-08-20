TIM spopola ad agosto 2025 con offerte fino a 300GB in 5G

Le ultime proposte di TIM puntano a soddisfare target differenti, dai giovani agli utenti che provengono da altri operatori, con tariffe che combinano grandi quantità di traffico dati, minuti illimitati e 5G incluso.

Offerte per chi cambia operatore e sceglie TIM

Una delle novità di rilievo è TIM Power Supreme, pensata per chi arriva da Iliad e da diversi operatori virtuali, tra cui Fastweb e PosteMobile. Con 7,99 € al mese offre 250 giga in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. È un profilo adatto a chi cerca un equilibrio tra prezzo contenuto e ampia disponibilità di dati.

Per la stessa fascia di provenienza, ma con un costo più basso, c’è TIM Power Iron. Con 6,99 € al mese mette a disposizione 200 giga in 5G, minuti senza limiti e 200 SMS. Si rivolge a chi vuole mantenere una spesa mensile ridotta pur avendo una connessione veloce e stabile.

Un’altra opzione interessante è TIM Power Special New, proposta a 9,99 € al mese per chi arriva da Iliad e operatori virtuali. Include 300 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. È la soluzione più ricca in termini di traffico dati per questa categoria di clienti.

Per chi invece proviene da WindTre o Very Mobile, TIM ha pensato a TIM Power Special Pro, con 100 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a 9,99 € al mese. Pur offrendo meno dati rispetto alle altre versioni, mantiene una buona dotazione per un uso regolare.

Offerta dedicata agli under 30

A completare il pacchetto c’è TIM Young, riservata a chi ha meno di 30 anni. Al prezzo di 9,99 € al mese, garantisce 200 giga in 5G, minuti senza limiti e 200 SMS. Si tratta di una tariffa che unisce velocità e ampia disponibilità di dati, pensata per un pubblico giovane e connesso.

Con queste proposte, TIM copre diverse esigenze e profili di utenza, puntando su giga abbondanti, chiamate illimitate e copertura 5G, senza trascurare la competitività dei prezzi per chi arriva da altri gestori.