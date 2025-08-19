Vodafone lancia un’offerta speciale da 6,99€ al mese

Vodafone lancia la sua strategia commerciale con una proposta aggressiva per conquistare nuovi clienti. L’operatore ha annunciato una tariffa mobile da 6,99€ al mese che mette sul piatto 100GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. L’offerta è riservata a chi decide di passare da Iliad, PosteMobile e altri gestori specificati, mantenendo il proprio numero. L’attivazione e la spedizione della SIM sono gratuite, ma il vantaggio maggiore riguarda la possibilità di scegliere tra scheda fisica o eSIM, rendendo la promozione adatta anche ai dispositivi di nuova generazione.

Vodafone, qualità della rete e riconoscimenti internazionali

Un altro punto di forza è la continuità del servizio. Infatti anche in caso di credito esaurito, gli utenti possono continuare a chiamare e navigare per un massimo di 48 ore senza interruzioni. A ciò si aggiungono segreteria telefonica e servizio di richiamata automatica. L’offerta, attivabile esclusivamente online o tramite la funzione “Ti richiamiamo noi”, si inserisce nel piano di Vodafone per recuperare terreno sul mercato mobile puntando su un prezzo competitivo e su un pacchetto ricco di funzionalità.

Il valore della promozione si lega anche alla qualità della rete. Vodafone sottolinea di essere stata premiata da Ookla come la rete 5G più veloce d’Italia, risultato basato su test condotti dagli utenti tra gennaio e giugno 2025. A questi riconoscimenti si aggiungono quelli di Opensignal, che colloca Vodafone al primo posto in otto categorie di performance, e di nPerf, che ha evidenziato primati in velocità di download, upload e navigazione web.

Il processo di attivazione della SIM è semplice e rapido. La portabilità del numero viene completata in pochi giorni lavorativi, mentre il trasferimento del credito avviene entro una settimana dall’attivazione. Durante l’acquisto è possibile scegliere la modalità di identificazione, affidandosi al corriere o utilizzando SPID e video riconoscimento. La consegna della SIM è gratuita in tutta Italia e può avvenire anche in orario serale. Insomma con questa soluzione, Vodafone non punta solo a proporre un prezzo competitivo, ma vuole ribadire il ruolo di leader tecnologico grazie a una rete che continua a ricevere premi e riconoscimenti.