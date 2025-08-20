NewsOfferteVolantini

Euronics: entra nel mondo delle OFFERTE PAZZE che non ti aspetti

Euronics offre prodotti di alta qualità e tecnologia avanzata a prezzi incredibili per rendere ogni angolo della casa più funzionale e piacevole

scritto da Rossella Vitale
Hai presente quando apri un pacchetto di patatine e trovi dentro la sorpresa che non c’era scritta sulla confezione? Con Euronics è un po’ così, ma invece della sorpresina c’è un mare di prezzi bassi. Ogni prodotto diventa una piccola conquista che ti fa pensare: “Se lo racconto, non ci credono!”. Eppure i prezzi sono lì, chiari e super bassi. Basta la voglia di lasciarsi conquistare da offerte capaci di rendere la tua casa più funzionale e il tempo libero più divertente.

Euronics: elettrodomestici che ti conquistano subito

Se in cucina ti senti un piccolo chimico, la Planetaria Kenwood Go KZM35.000GY-Grigio solo in esclusiva da Euronics a 219,90 euro è la compagna perfetta per trasformare farina e lievito in magie soffici. Il Robot da cucina Multipro Go FDP22.130GY-grigio, al prezzo sorprendente di 69,90 euro, ti permette di sperimentare nuove ricette senza complicazioni. Per completare il quadro, la DE LONGHI Macchina da caffè MAGNIFICA S ECAM21.110.B-Nero porta ogni mattina l’aroma giusto nella tua tazza con Euronics a 299 euro.

E se sei un amante delle grigliate senza fumo e senza pentole da lavare, il MOULINEX Grill GI727810 è pronto a stupirti con i suoi 179,90 euro. Nel mondo della pulizia, invece, la DYSON V12 DETECT SLIM ABSOLUTE-YELLOW/IRON/NICKEL mette in mostra tutta la sua potenza e precisione esclusivamente da Euronics a 499 euro, mentre il DREAME Aspirapolvere robot D10 PLUS GEN2-Bianco si prende carico del lavoro al costo imbattibile di 229 euro. Per i vestiti, hai il POLTI VAPORELLA VERTICAL STYLER GSM50B-Bianco/blu che ti libera dalle pieghe al prezzo magico da Euronics di soli 44,90 euro. Infine, se vuoi uno stiro professionale, il POLTI Sistema stirante VAPORELLA NEXT VN18.45-Bianco, grigio, verde, esclusiva Euronics, ti aspetta a 199 euro.

