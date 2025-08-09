Google Pixel 10: il debutto è vicino

Mancano meno di due settimane al lancio della nuova serie Pixel 10, e l’ entusiasmo tra gli appassionati è alle stelle. Google ha fissato la presentazione per il 20 agosto a New York, durante l’evento MadebyGoogle, e le fughe di notizie a riguardo non si fermano. L’ultima ondata arriva da Android Headlines, che ha pubblicato una ricca galleria fotografica. Il protagonista è il modello “Frost”, con finitura opaca su retro e bordi, scelta che conferisce un aspetto sobrio e moderno. La barra delle fotocamere posteriore, rivisitata con vetro più ampio, ospita ora un sistema a tripla lente. La variante standard manterrà l’opaco, mentre i modelli Pro adotteranno superfici lucide, considerate più “premium” dall’azienda.

Scheda tecnica e prezzi: ecco cosa aspettarsi dal nuovo Google Pixel 10

Come processore il Pixel 10 introduce il Tensor G5, frutto della collaborazione con TSMC e costruito con tecnologia a 3nm. Si tratta del primo chip di Google con Image Signal Processor sviluppato internamente, segno di una maggiore attenzione verso la fotografia computazionale. Il modello base sarà dotato di 12GB di RAM e memoria interna da 128 o 256GB. Confermato anche il display OLED da 6,3”, apprezzato per luminosità e resa cromatica. La gamma comprenderà Pixel 10, Pixel10 Pro, Pixel10Pro XL e il 10Pro Fold, con prezzi in Europa a partire da 899€ per il modello standard.

Il Pixel 10 offrirà un pannello AMOLED a 120Hz con luminosità massima di 3.000nit, fotocamera principale da 48MP e batteria da 4.970mAh con ricarica cablata a 29W e wireless Qi2 a 15W. Le colorazioni includeranno “Frost”, “Indigo”, “Lemongrass” e “Obsidian”. Il Pixel 10 Pro alzerà il livello con display LTPO, 16GB di RAM e fotocamera principale da50 MP, affiancata da due moduli Sony IMX858 da 48MP per ultra-grandangolo e teleobiettivo. Arriverà fino a 1TB di archiviazione e avrà prezzi compresi tra 1.099 e 1.589€.

Il Pro XL condividerà molte specifiche con il Pro, ma su uno schermo OLED da 6,8”. Il pieghevole Pixel10 Pro Fold offrirà display interno da 8”, 16 GB di RAM e batteria da 5.015 mAh, partendo da 1.899€. Google sembra puntare a un mix di continuità estetica e potenziamento hardware, mantenendo prezzi in linea con la generazione precedente. L’appuntamento del 20 agosto potrebbe quindi segnare un passo importante per la strategia Pixel. L’azienda potrà così consolidare il suo ruolo nella fascia alta del mercato smartphone.