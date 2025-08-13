CoopVoce EVO 200: 200 GB, minuti illimitati a 7,90€ al mese!

Hai presente quando cerchi un’offerta telefonica e ti sembra di entrare in un labirinto di costi nascosti, clausole strane e promozioni che durano un mese e poi spariscono? A me succede sempre, e per questo ti voglio parlare di CoopVoce, che sembra quasi un miracolo nel mondo degli operatori telefonici. Hanno questa offerta chiamata EVO 200 che, a prima vista, sembra davvero semplice ma con qualche dettaglio che ti fa pensare: “Ok, questa potrebbe fare al caso mio”.

CoopVoce EVO 200: prezzo fisso e 200 GB per navigare senza limiti

Per 7,90 euro al mese ti danno 200 giga, minuti illimitati e 1000 SMS. Ti faccio notare che non c’è scritto “fino a”, “valido per il primo mese”, “solo per i nuovi clienti”. No, CoopVoce si impegna a mantenere questo prezzo “per sempre”. Sì, hai letto bene, senza aumenti nascosti o sorprese. Ecco perché, se sei un tipo che vuole qualcosa di stabile, magari senza dover cambiare tariffa ogni due mesi, qui hai un bel punto a favore.

Poi c’è quella cosa comoda del “Rinnovo Facile”: una volta attivato, ogni mese il credito si rinnova da solo, così non devi ricordarti di fare ricariche, perdere tempo o preoccuparti di rimanere senza linea. In più, se passi a CoopVoce entro il 18 agosto e attivi questa funzione, ti regalano 20 euro di traffico bonus nei primi tre mesi. È come se ti dicessero: “Grazie per la fiducia, ecco un piccolo regalo per iniziare bene”.

Ma la parte che mi ha fatto più sorridere è la flessibilità quando viaggi. Spesso chi va all’estero teme di finire i giga o di ritrovarsi con costi pazzi. Con EVO 200 invece, nei primi 30 giorni di ogni viaggio in Europa o Regno Unito, usi i giga come fossi a casa, senza limitazioni. Non è bellissimo? È uno di quei dettagli che, quando servono, ti fanno capire che qualcuno ci ha davvero pensato.

Se ti stai chiedendo come attivare tutto, tranquillo: puoi farlo comodamente da casa. Scegli se ricevere la SIM fisica o, se il tuo telefono è compatibile, puoi andare di eSIM e partire subito, senza aspettare la consegna. La spedizione è inclusa e non c’è nessun costo nascosto.

La tariffa che non cambia mai e funziona ovunque

La rete? È super affidabile, copertura al 99,8% e tecnologia 4G con chiamate in alta definizione. Insomma, non è solo una tariffa conveniente, è un servizio fatto bene, che ti lascia tranquillo mentre navighi, chiami o mandi messaggi.

E poi, se ti interessa, CoopVoce fa un passo in più per l’ambiente: le loro SIM sono ecoSIM, realizzate con plastica riciclata. Non male, vero? Anche in un settore come questo si può fare qualcosa per la sostenibilità.

In breve, se stai cercando un’offerta che non ti faccia sentire preso in giro, che duri nel tempo e che ti offra anche un minimo di serenità quando viaggi o semplicemente usi il telefono tutti i giorni, vale la pena dare un’occhiata a CoopVoce EVO 200. Magari è quello che cercavi, senza complicazioni e con un prezzo onesto.