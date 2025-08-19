AmazonNewsOfferte

Amazon SHOCK con lo sconto di 250 euro su Apple MacBook Air

Apple MacBook Air costa oggi decisamente meno del solito su Amazon.

Amazon riserva una nuova piacevolissima sorpresa a tutti gli utenti, arriva la promozione migliore del momento con un forte ribasso della spesa finale che si deve sostenere sull’acquisto di Apple MacBook Air.

Il consumatore oggi interessato al notebook di casa Apple, deve comunque sapere che la variante in promozione è quella lanciata direttamente nel 2025, trattasi precisamente della versione con processore Apple M4, un SoC di altissima qualità che offre prestazioni superiori al normale, in cambio anche di un consumo energetico tutt’altro che elevato.  La configurazione attualmente in offerta prevede anche 16GB di RAM ed una memoria interna che raggiunge i 512GB su SSD.

Il display, essendo un Air, è da 13,6 pollici di diagonale, un Liquid Retina di ottima qualità generale, che offre un rapporto schermo/dimensioni molto elevato, in cambio di dettagli e nitidezza di livello superiore.

Apple MacBook Air costa veramente molto poco su Amazon

Un rapporto qualità/prezzo difficilmente replicabile altrove, difatti il notebook viene a costare non più i 1499 euro previsti in origine di listino, ma risulta essere facilmente scontato di 250 euro rispetto alla suddetta cifra, arrivando ad una spesa finale da sostenere pari a soli 1249 euro. L’acquisto è da completare subito al seguente link.

    Nell’esatto momento in cui vi scriviamo, l’unica colorazione in promozione è Argento, rappresenta il solito caratteristico colore dei notebook di casa Apple, presentando nel contempo chassis realizzato in metallo che protegge al meglio da ogni urto possibile, innalzando ed elevando notevolmente anche il livello qualitativo dell’estetica generale.

    Uno degli aspetti più positivi del prodotto stesso è infine rappresentato dalla presenza di una autonomia superiore al normale, riuscendo a garantire più di una giornata di utilizzo continuativo, prima di dover ricorrere alla ricarica o al collegamento alla presa a muro.

    Denis Dosi

    Laureato in ingegneria informatica nel lontano 2013, da sempre appassionato di scrittura e tecnologia sono riuscito a convogliare in un'unica professione le mie due più grandi passioni grazie a TecnoAndroid.