Tesla e Big Huey: caso del Cybertruck una finzione?

Per catturare l’attenzione del pubblico si è davvero disposti a tutto? È quello che, secondo molti, è successo con Big Huey. Il rapper statunitense, negli ultimi giorni, ha infiammato i social sostenendo che la sua Tesla Cybertruck fosse stata disattivata a distanza dall’azienda di Elon Musk. Il motivo, a suo dire, sarebbe legato all’uscita di una sua nuova canzone intitolata proprio come il celebre pickup elettrico. Una storia che, all’inizio, ha incuriosito e fatto discutere, ma che si è rivelata pura finzione. In molti sospettano che fosse una mossa calcolata per ottenere visibilità gratuita sul suo brano.

Tesla al centro di una recente discussione: è tutto finto

Il caso è esploso quando Big Huey ha pubblicato un video sui suoi canali social. Nel filmato, lo schermo dell’infotainment proiettava un avviso in rosso e bianco con la scritta “Tesla Cybertruck De-Activated”. Accompagnato da un messaggio che segnalava un problema critico, invitando a contattare l’assistenza. L’artista affermava che il pickup fosse completamente inutilizzabile, bloccato sul posto senza possibilità di avviarlo. L’immagine, volutamente drammatica, ha spinto molti a credere alla sua versione dei fatti.

La replica ufficiale di Tesla non si è fatta attendere. Attraverso il proprio profilo su X, l’azienda ha chiarito che non esiste alcuna funzione per disattivare i veicoli a distanza in quel modo. Aggiungendo che il video era completamente falso. A svelare l’inganno ci si è messo anche un utente di Reddit. Quest’ultimo ha dimostrato come fosse possibile riprodurre identico lo schermo d’allarme visto nel filmato di Big Huey, semplicemente collegando un portatile al sistema del veicolo.

Un altro dettaglio ha smascherato la bufala: la lettera di diffida usava la firma di Dinna Eskin, ormai non più in uso. Anche se Tesla è immediatamente intervenuta per la smentita, è evidente che quanto accaduto rappresenti un esempio di come una voce che circola su internet può causare più scalpore del previsto.