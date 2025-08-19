Redmi Pad Pro a metà PREZZO su AliExpress: ecco lo sconto di Agosto

Volete un tablet di discreta qualità che costi relativamente poco? allora dovete pensare subito di acquistare il Redmi Pad Pro, un prodotto in vendita sul mercato da poco più di un anno, ma che ancora oggi riesce a garantire ottime performance per tutti gli utenti e tutti i gusti. La promozione su AliExpress riesce a ridurre di molto la spesa finale da sostenere per ogni consumatore.

Le sue dimensioni sono relativamente in linea con gli altri modelli in commercio, essendo comunque di 280 x 181,9 x 7,5 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 571 grammi. Il prodotto presenta protezione Gorilla Glass 3, con frame e back cover entrambe realizzate in alluminio, per una maggiore robustezza generale e facilità di utilizzo.

Il pannello è un IPS LCD da 12,1 pollici di diagonale, con refresh rate a 120Hz per una maggiore fluidità e facilità di utilizzo, con luminosità massima di 600 nits, ma anche una risoluzione di 1600 x 2560 pixel, rapporto d’aspetto in 16:10 e 249 ppi. Sotto il cofano trova posto il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, con processo produttivo a 4 nanometri, è un octa-core con frequenza di clock a 2,40GHz, passando anche per sistema operativo Android 14 (e personalizzazione grafica HyperOS), ed una GPU Adreno 710.

Le configurazioni effettivamente acquistabili sono diverse, nel nostro caso parliamo di 6GB di RAM con 128GB di memoria interna (espandibile con microSD), ma segnaliamo essere disponibili anche da 8GB e 256GB di ROM UFS 2.2.

AliExpress sconta molto il Redmi Pad Pro

L’occasione per risparmiare è davvero molto ghiotta, solo in questi giorni è disponibile all’acquisto il Redmi Pad Pro, nella versione indicata poco sopra. Il suo prezzo di partenza è di 352 euro, ma solamente per poco tempo lo sconto è del 50% circa, arrivando così a dover sostenere un investimento finale che corrisponde esattamente a 164,28 euro. Lo potete ordinare subito al seguente link.