Al Langley Research Center della NASA, in Virginia, un piccolo velivolo sperimentale sta mettendo alla prova le ambizioni del trasporto aereo del futuro. L’agenzia sta, infatti, lavorando a una nuova generazione di aeromobili a decollo e atterraggio verticale. Concepiti per collegare in modo rapido ed efficiente centri urbani e regioni vicine. Il centro dell’esperimento è un’ala “tiltwing”, una configurazione in cui l’intera struttura alare, con i suoi rotori, può ruotare. Nel dettaglio, verso l’alto per librarsi come un elicottero, o in orizzontale per scivolare nell’aria come un aereo convenzionale.
NASA: presentate le caratteristiche dei nuovi velivoli
Caratteristiche dei nuovi velivoli presentati dalla NASA sono ali e rotori che ruotano. Ecco i dettagli emersi.
