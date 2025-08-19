Koenigsegg Jesko Absolut, nuovo record mondiale sullo 0-400-0

Koenigsegg Jesko Absolut torna sul tetto del mondo con un primato che sembrava ormai perso. La supercar svedese ha riconquistato il record sullo 0-400-0km/h, sottratto solo poche settimane fa dalla Rimac Nevera R. A fare la differenza non è stato un nuovo motore o una rivoluzione meccanica, bensì un intervento mirato sul software. Gli ingegneri Koenigsegg hanno infatti ricalibrato il sistema Light Speed Transmission & Engine Management e introdotto un innovativo controllo della coppia. Quest’ ultimo è stato in grado di gestire l’aderenza con precisione mai raggiunta prima.

Jesko Absolut, un V8 da 1.600CV per prestazioni estreme

Il risultato è sorprendente. Parliamo infatti di 25,21 secondi per completare lo 0-400-0km/h, con un miglioramento di oltre 2,5sec. rispetto al precedente primato della stessa Jesko Absolut. Anche sullo 0-250-0mph i tempi sono crollati, fermandosi a 25,67secondi. Per una vettura spinta da un V8 a combustione interna e con la sola trazione posteriore, superare rivali elettriche dotate di trazione integrale è un traguardo che dimostra la forza di un progetto ingegneristico davvero unico. Koenigsegg chiama questo pacchetto software “Absolut-Overdrive” e ha confermato che sarà disponibile anche per i clienti già in possesso della vettura.

Dietro questi numeri da record c’è un propulsore che incarna la filosofia della Casa svedese. Si tratta di un V8 biturbo da 5l di cilindrata, capace di sviluppare fino a 1.600CV e 1.500Nm di coppia quando alimentato con carburante E85. Nonostante la potenza estrema, il motore pesa soltanto 189kg. Invece la supercar mantiene un peso a secco di 1.290kg. Le dimensioni, con una lunghezza di 4.845mm, contribuiscono a un’aerodinamica elegante pensata per ridurre al minimo la resistenza.

Il nuovo primato rafforza il mito Koenigsegg, dimostrando come anche nel 2025 sia possibile riscrivere i limiti della velocità con un’auto stradale. Insomma, Jesko Absolut non è solo un’auto più rapida delle sue rivali elettriche, ma un manifesto di tecnologia che unisce ingegneria meccanica e software avanzato. La sfida con la Rimac è destinata a continuare. Intanto però Koenigsegg ha riportato a casa un record che sembrava essere perso per sempre.