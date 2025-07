Il futuro delle hypercar secondo Koenigsegg

Nel mondo delle auto ad alte prestazioni, l’idea di una hypercar completamente elettrica continua a suscitare forti perplessità. Christian von Koenigsegg, fondatore e CEO dell’omonima casa svedese, ha ribadito la sua posizione in una recente intervista a Top Gear. La sua opinione è netta, egli sostiene che il mercato non vuole hypercar elettriche. Non ora, almeno. L’uomo paragona questa tipologia di auto a dei robot, sottolineando la mancanza di emozioni che esse trasmettono. Eppure, Koenigsegg riconosce i vantaggi tecnici dell’elettrico ma non li ritiene ancora sufficienti a conquistare davvero il cuore degli appassionati.

Una nuova hypercar Koenigsegg in arrivo: ma non sarà elettrica

Il confronto che propone però sembra essere idoneo. Proprio come accadde agli orologi meccanici travolti dall’arrivo del quarzo negli anni ’70, anche le auto elettriche rischiano di prevalere su quelle tradizionali. Ma proprio come il fascino artigianale degli orologi analogici è tornato a farsi largo, così le hypercar con motore a combustione potrebbero continuare a rappresentare un valore intramontabile. Un oggetto di culto, costruito con passione, che vibra e fa rumore, capace di far sentire vivo chi lo guida. Insomma un’esperienza di vita, non solo un mezzo.

Il costruttore svedese sta già guardando al futuro, ma non nella direzione che molti potrebbero immaginare. Una nuova hypercar è in fase di sviluppo e arriverà tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Secondo le anticipazioni fornite da von Koenigsegg, sarà un modello completamente innovativo, forse con nuove tecnologie mai viste prima. Ma non sarà alimentato esclusivamente da batterie. Questo perché l’interesse per le hypercar elettriche è, oggi, estremamente basso. Un dato confermato anche da altri protagonisti del settore, come Mate Rimac, che già l’anno scorso aveva evidenziato il calo di domanda per la sua Nevera.

Nonostante l’incertezza che circonda l’evoluzione del mercato, Koenigsegg non ha alcuna fretta di adeguarsi. Tutti i modelli attualmente in produzione sono già stati venduti. Perciò, chi desidera mettersi al volante di una nuova Koenigsegg dovrà attendere con pazienza il prossimo lancio.