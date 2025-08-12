Vodafone, estate 2025 senza nuovi rincari

Ad Agosto, Vodafone ha scelto di non applicare nuove rimodulazioni alle proprie offerte, sia su rete fissa che mobile. Una tregua però solo apparente, perché le modifiche tariffarie di luglio continuano a pesare su diversi clienti business. L’aumento, pari a 2,50€ mensili più IVA, è stato introdotto ufficialmente il 6 luglio e giustificato dall’operatore con la necessità di investire sul miglioramento dell’infrastruttura mobile, per garantire servizi di connettività più performanti.

I piani interessati includono Mobile Smart, Mobile Comfort, Red, One Business, One Company (in tutte le varianti), Infinito, Infinito Gold, Infinito Black, RAM Small, Red Business e Pass Unlimited. Per chi ha attiva una di queste offerte, Vodafone lascia ancora tempo fino al 31 agosto per recedere senza costi o penali. La causale da indicare è “Modifica delle condizioni contrattuali” e le modalità di disdetta includono il numero verde gratuito, modulo online, PEC o raccomandata. In caso di rate ancora esistenti per dispositivi o servizi, il pagamento dovrà proseguire fino all’estinzione completa.

Vodafone TV, stop definitivo dal primo luglio

Dal 1° luglio 2025, Vodafone ha disattivato in via definitiva il servizio Vodafone TV Box e l’app mobile dedicata. Contestualmente, le offerte Vodafone TV Base e Vodafone TV Sport Mix sono state chiuse, con cessazione immediata degli addebiti. I clienti che avevano combinato Vodafone TV con l’abbonamento NOW possono continuare ad accedere ai contenuti tramite dispositivi compatibili, senza modifiche alle condizioni economiche.

Chi aveva sottoscritto pacchetti come One Pro TV o Internet ha perso anche il canale Sky Sport Mix incluso, ma tutti gli addebiti relativi sono stati cancellati. Resta possibile il recesso senza costi in qualsiasi momento, con causale “Recesso Vodafone TV” o “Recesso Vodafone”. L’operatore precisa che non sarà richiesta la restituzione del TV Box, che dovrà però essere smaltito nel rispetto delle norme sui rifiuti elettronici.

Queste decisioni si inseriscono in un’estate di transizione per Vodafone, segnata dall’assenza di nuovi aumenti ma anche dalla chiusura di un servizio storico. Per gli utenti, agosto resta un mese fondamentale, c’è ancora tempo per scegliere se restare o lasciare l’operatore senza alcuna penalità.