Trasforma ogni momento in qualcosa di speciale con le promo Euronics

Euronics ti accompagna con prodotti creativi e potenti che rendono ogni attività quotidiana semplice e sorprendentemente divertente

scritto da Rossella Vitale
Con un pizzico di tecnologia e una spruzzata di comodità, Euronics ti permette di vivere ogni giorno con un sorriso. Qui ogni prodotto è pensato per sorprendere, aiutarti e semplificare la tua vita, così puoi finalmente dedicarti alle cose che ami davvero, senza perdere tempo e senza stress. Potrai fare di tutto al meglio con Euronics, prenderti cura di te, della casa, della cucina, pulire facilmente. Vuoi sapere poi perché scegliere tra i tanti Euronics? Ma per i costi naturalmente! Mica così bassi li trovi ovunque! Su, scopri le promo e poi passa agli acquisti prima che il volantino speciale scada.

Le offerte più speciali ora sono solo da Euronics

Inizia dalla DYSON V12 DETECT SLIM ABSOLUTE-YELLOW/IRON/NICKEL ora da Euronics al prezzo mega stracciato di appena 499 euro, che ti dà potenza e precisione nelle pulizie. Per lasciare fare tutto al robot, c’è il DREAME Aspirapolvere robot D10 PLUS GEN2-Bianco al costo incredibile di soli 229 euro. La tua cura personale è poi garantita dal PHILIPS SERIES 5000 scontatissimo al prezzo magico da Euronics 49,90 euro. Il POLTI VAPORELLA VERTICAL STYLER GSM50B-Bianco/blu invece è ad appena a 44,90 euro ed elimina pieghe in un istante.

Se ami la cucina, la Planetaria Kenwood Go KZM35.000GY-Grigio a 219,90 euro ti farà sentire un maestro degli impasti. C’è da Euronics anche il Robot da cucina Multipro Go FDP22.130GY-grigio a 69,90 euro ti permette di sbizzarrirti con ogni ricetta. Per il caffè perfetto ogni mattina, ti attede la DE LONGHI Macchina da caffè MAGNIFICA S ECAM21.110.B-Nero a 299 euro, mentre per grigliare senza sporcare puoi contare sul MOULINEX Grill GI727810 a 179,90 euro. Infine, il POLTI Sistema stirante VAPORELLA NEXT VN18.45-Bianco, grigio, verde solo in esclusiva con Euronics magicamente a 199 euro. Con Euronics, puoi rendere ogni gesto quotidiano più piacevole e sorprendente.

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.