WindTre, nuovi device Samsung e Motorola anche a rate

Gli utenti possono acquistare diversi dispositivi in comode rate mensili con i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano. Tra questi c’è anche il noto operatore telefonico WindTre. Quest’ultimo, in particolare, ha da poco aggiunto al suo catalogo di dispositivi due smartphone dei produttori tech Samsung e Motorola, ovvero i nuovi Samsung Galaxy A17 e Motorola Moto G86. Anche questa volta sarà possibile acquistare questi device con l’operatore in piccole rate mensili.

WindTre, arrivano due nuovi smartphone Motorola e Samsung nel catalogo

L’operatore telefonico WindTre ha da poco aggiunto due nuovi smartphone al suo catalogo dei produttori Samsung e Motorola. Ci stiamo riferendo ai nuovi Samsung Galaxy A17 e Motorola Moto G86. Gli utenti, in particolare, potranno acquistarli senza pensieri con l’operatore anche nel taglio con più memoria pari a ben 256 GB di storage interno. Gli utenti potranno comunque espandere la memoria tramite una scheda microSD.

L’operatore telefonico WindTre sta proponendo l’acquisto di questi smartphone con 30 rate mensili. I costi, come già detto, sono estremamente contenuti. Per il nuovo Samsung Galaxy A17, in particolare, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 6,99 euro al mese per un totale di 30 rate mensili. Per il Motorola Moto G86, invece, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 8,99 euro al mese sempre per 30 rate mensili.

In ogni caso, gli utenti potranno portarsi a casa due smartphone di rilievo di noti marchi come Samsung r Motorola ad un prezzo molto basso. Entrambi questo prodotti sono poi in grado di supportare la navigazione con le nuove reti di quinta generazione. Agli utenti non sarà richiesto inoltre nessun costo per l’anticipo dell’acquisto di questi smartphone. Ovviamente, gli utenti gli potranno acquistare tramite finanziamento.

Si tratta dunque di un’occasione davvero unica per acquistare a basso costo uno di questi due smartphone con supporto al 5G di Samsung e Motorola.