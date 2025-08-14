Tesla Model YL, il passo lungo che conquista la Cina

La Tesla Model YL, versione a passo lungo della popolare ModelY, si prepara a debuttare sul mercato cinese. L’arrivo è previsto per ottobre, con un’offerta che punta ad unire un ampio spazio interno con prestazioni di rilievo. Il veicolo sarà disponibile con una configurazione a sei posti. Cosa resa possibile grazie all’aumento delle dimensioni rispetto alla sua versione standard. L’obiettivo dell’ azienda è quello di riuscire a conquistare le famiglie e chi cerca comfort senza però rinunciare all’efficienza tipica del marchio.

Tesla Model YL: design allungato e interni più ampi

Il cuore della Model YL è una batteria agli ioni di litio da 82kWh, fornita da LG Energy Solution. Pesa 465kg e offre una densità energetica di 176Wh/kg. Secondo il ciclo di omologazione cinese CLTC, l’autonomia raggiunge i 751km. È bene precisare che questo dato risulta più ottimistico rispetto agli standard WLTP europei. L’auto è spinta da due motori elettrici. Nello specifico vi è uno anteriore da 142kW e uno posteriore da 198kW. Le prestazioni ufficiali non sono ancora state dichiarate, ma la velocità massima dovrebbe restare attorno ai 201km/h, in linea con la Long Range AWD.

Le dimensioni sono una delle novità più evidenti della Model YL. La lunghezza raggiunge 4.976mm, con una larghezza di 1.920 e un’altezza di 1.668. Il passo è di 3.040mm, ben 150 in più rispetto alla versione tradizionale. Una simile scelta progettuale consente di ospitare comodamente sei passeggeri e a mantenere un buon equilibrio tra spazio interno e aerodinamica complessiva. Per il resto, il design resta fedele alla linea Tesla. Infatti vi sono solo pochi ritocchi rispetto alle altre varianti del SUV elettrico.

Sul fronte economico, l’azienda non ha ancora annunciato i prezzi ufficiali per la Cina. Alcune indiscrezioni provenienti dalla stampa locale però parlano di una cifra intorno ai 300.000 yuan, pari a poco meno di 36.000€. Una strategia aggressiva che potrebbe rafforzare la posizione di Tesla nel settore dei SUV elettrici medi, in particolare in un mercato competitivo come quello cinese.