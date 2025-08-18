HONOR Magic V Flip 2: lancio sempre più vicino?

Il settore degli smartphone pieghevoli ha visto una rapida evoluzione, ma il segmento dei modelli compatti a conchiglia è ancora terreno di sperimentazione. A tal proposito, HONOR, dopo il debutto del primo Magic V Flip, si prepara a presentare la seconda generazione. Il nuovo Magic V Flip 2 dovrebbe arrivare ufficialmente entro la fine del mese, e l’azienda non ha perso tempo. La campagna promozionale, infatti, è già iniziata e conferma sia alcune delle indiscrezioni tecniche circolate nelle scorse settimane, sia la rinnovata collaborazione con Jimmy Choo. Tale partnership trova espressione soprattutto nel design. Il primo teaser mostra una finitura posteriore capace di catturare la luce e restituire un effetto “cielo stellato”, frutto di un processo produttivo particolare che HONOR non ha ancora descritto nei dettagli. Non è solo estetica, però: il progetto sembra voler ridefinire il concetto di eleganza nei pieghevoli compatti, senza sacrificare praticità e prestazioni.

HONOR Magic V Flip 2: ecco i dettagli emersi finora

Il nuovo dispositivo presenterà un display principale da 6,8 pollici con tecnologia LTPO. Affiancato da uno schermo esterno da 4 pollici, anch’esso LTPO e con refresh rate elevato. Particolarmente interessante è la scelta di una batteria da 5.500 mAh. Ovvero una delle più capienti mai integrate in uno smartphone pieghevole compatto. Inoltre, la ricarica rapida da 80W riduce sensibilmente i tempi di attesa.

Il centro del dispositivo sarà il Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Realizzato da TSMC con processo produttivo a 4 nanometri. Le dimensioni e il peso sono stati rivisti per offrire un’esperienza confortevole. Le anticipazioni parlano di circa 190 grammi. Mentre lo spessore, a dispositivo aperto, dovrebbe essere inferiore ai 7 millimetri.

Il prezzo non è ancora stato annunciato, ma la strategia commerciale potrebbe seguire quella del primo modello. Quest’ultimo è stato lanciato in Cina a 4.999 yuan, pari a circa 700 dollari. Se le previsioni saranno confermate, il nuovo smartphone Honor si posizionerà come una proposta premium capace di unire design, innovazione e un rapporto qualità-prezzo competitivo.