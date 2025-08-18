Google Meet introduce la modalità a schermo intero

Google continua a ottimizzare Meet per offrire un’esperienza più efficace e ordinata durante le videoconferenze. La novità più recente riguarda chi, in riunione, segue presentazioni, documenti o grafici condivisi. Spesso tutti questi elementi vengono penalizzati da un’interfaccia che concede troppo spazio alla galleria dei partecipanti. Ma la nuova e funzionale modalità a schermo intero risponde proprio a questa esigenza. Serve infatti a riorganizzare tutta l’interfaccia per dare priorità proprio al contenuto. Mentre i volti degli utenti che partecipano vengono ristretti e spostati in una barra laterale molto meno invasiva.
La nuova funzione di Google Meet è disponibile per tutti: il rollout graduale è in corso
Google ha illustrato il funzionamento nel più recente aggiornamento di Workspace. Durante una presentazione, basterà cliccare sul pulsante “Accedi a schermo intero” per attivare la nuova visualizzazione. Il risultato è un’interfaccia più pulita e focalizzata, ideale per contesti aziendali, webinar, lezioni online o meeting affollati. Stiamo parlando forse di un miglioramento semplice, ma sicuramente concreto. Pensato proprio per ridurre le distrazioni e migliorare la comprensione dei materiali condivisi in tempo reale.
Il rilascio della funzione è già partito lo scorso 29 luglio per i domini con aggiornamenti rapidi, ma potrebbe richiedere un paio di settimane per arrivare a tutti gli utenti. I domini con il rilascio programmato, invece, hanno visto l’introduzione della modalità a partire dal 14 agosto. L’implementazione non riguarda solo gli utenti business. Ma anche chi utilizza Google Meet con un account personale o l’abbonamento Workspace Individual potrà accedere alla nuova opzione.
Google mostra così la volontà di rendere disponibili i propri miglioramenti a una platea più ampia, senza limitarli agli utenti aziendali. La modalità a schermo intero non è una rivoluzione, ma risponde a una necessità concreta. Ossia rendere le riunioni più leggibili, migliorando la fruizione dei contenuti senza sacrificare l’interazione visiva tra i partecipanti. Un piccolo passo avanti nella direzione di riunioni più chiare, ordinate e produttive per tutti.