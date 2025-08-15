Google Files si arricchisce con un lettore di file di testo integrato

Google Files, l’app di gestione file sviluppata a Mountain View, si prepara a introdurre una funzione attesa da tempo. Dopo aver aggiunto un visualizzatore PDF interno, l’app si arricchirà di un lettore di file di testo integrato, evitando così il ricorso ad applicazioni esterne per la semplice lettura di documenti in formato .txt . La novità è stata individuata da Android Authority analizzando il codice della versione 1.8436.793259964.0-release.

Fino a oggi, aprire un file di testo in Google Files richiedeva un passaggio aggiuntivo: selezionare il documento e affidarsi a un’app come Google Docs. Con questa nuova funzione, il contenuto potrà essere visualizzato direttamente, rendendo l’esperienza più fluida e immediata. Si tratta probabilmente di una delle tante richieste degli utenti che finalmente è stata accontentata e che garantirà tutt’altro tipo di esperienza in futuro.

Come appare il nuovo lettore all’interno di Google Files

Dalle prime immagini, la funzione sembra ancora in fase embrionale. L’interfaccia è estremamente essenziale e non include strumenti avanzati come la ricerca interna o la possibilità di modificare il testo. Sono già presenti, però, le operazioni base: lettura, selezione, copia e condivisione del contenuto. Questa impostazione minimalista potrebbe essere solo il punto di partenza, lasciando spazio a futuri aggiornamenti che ne arricchiranno le capacità. Si dice in giro infatti che Google Files diventerà ancora più pronta a tanti altri tipi di utilizzo, per la gioia degli utenti.

Tempistiche ancora incerte in casa Google

Al momento, Google non ha comunicato né piani ufficiali né date di rilascio per il lettore di file di testo. La funzione, quindi, potrebbe rimanere in test per un periodo prolungato prima di arrivare al grande pubblico. L’obiettivo è chiaro: offrire un’app capace di gestire direttamente un numero sempre maggiore di formati, senza costringere l’utente a passaggi esterni. Un passo in più verso un Google Files sempre più completo e versatile, in linea con l’evoluzione delle esigenze di chi lavora o gestisce documenti in mobilità.