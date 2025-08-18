Dreame X30 Ultra mai visto a questo prezzo: Amazon lo sconta del 46%

Amazon continua a proporre prezzi folli su alcuni articoli presenti sul suo vasto catalogo. Un modo per andare incontro alle esigenze degli utenti e, dunque, consentendo di risparmiare tantissimo rispetto ai prezzi di listino offerti dai singoli brand. Un’occasione imperdibile oggi per tutti coloro che vogliono acquistare un robot aspirapolvere lavapavimenti con uno sconto mai visto prima. Il Dreame X30 Ultra viene scontato del 46%.

Uno sconto che fa crollare il prezzo iniziale di ben 1.380,43 euro consentendovi dunque di risparmiare tantissimo.

Robot aspirapolvere lavapavimenti Dreame X30 in offerta

Dite addio alla polvere, ai peli di animali e ai detriti sul pavimento della vostra casa. Con questo robot aspirapolvere non dovete più preoccuparvi della pulizia degli ambienti perché si occupa di tutto in completa autonomia. Con il rilevamento intelligente dello sporco e il rilavaggio di moci e pavimento, lo sporco viene rimosso in modo perfetto così da garantire sempre una casa più pulita.

Questo modello Dreame X30 Ultra è anche in grado di svuotare il contenitore della polvere, riempire il serbatoio dell’acqua per il lavaggio dei pavimenti e lavare moci e vassoio di lavaggio con acqua calda a 60 °C, consentendo all’utente di non perdere tempo in questi passaggi.

Non ne potete più di pulire tappeti e moquette? Come sappiamo, tenerli puliti è sempre faticoso e richiede molto tempo. Proprio per questo motivo, il costruttore ha pensato di rendere perfetto questo robot anche per i tappeti e le superfici con moquette. Grazie ai moci rimovibili e sollevabili è possibile scegliere la modalità di pulizia di tappeti e moquette a pelo corto e lungo senza bagnarli.

Approfittate subito dello sconto Amazon per acquistare il Dreame X30 Ultra a un prezzo incredibile. Lo sconto del 46% vi consente di pagarlo solamente 749 euro.