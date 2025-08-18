Amazon ASSURDA: il prezzo di Nothing Phone (2a) CROLLA solo oggi

Una promozione davvero più unica che rara per tutti gli utenti su Amazon che vogliono acquistare Nothing Phone (2a), uno smartphone che al giorno d’oggi viene a costare meno di 230 euro, e che allo stesso tempo riesce a promettere più che discrete prestazioni generali, senza portare l’utente a rinunce particolari.

Osservandolo meglio da vicino possiamo notare dimensioni perfettamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, difatti il peso non supera i 190 grammi, e allo stesso tempo il suo display è da 6,7 pollici di diagonale, passando comunque per una risoluzione di 1080 x 2412 pixel, senza dimenticarsi il suo essere un AMOLED con densità di 394 ppi ed un refresh rate a 120Hz, il tutto per godere della massima fluidità possibile.

L’unico aspetto da tenere assolutamente in considerazione riguarda il processore, essendo comunque un MediaTek Dimensity 7200 Pro, octa-core con frequenza di clock a 2,8GHz, che viene affiancato a sua volta dalla presenza di una GPU Mali-G610 MC4, completato poi da una configurazione che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (al massimo, ma non espandibile con microSD).

Amazon da sogno con la promozione sul Nothing Phone (2a)

Sconti a più non posso vi attendono direttamente su Amazon con la promozione applicata sul Nothing Phone (2a). Oggi lo smartphone non costa più i 349 euro previsti in origine di listino, ma sono necessari circa 229 euro per il suo acquisto definitivo, approfittando della riduzione effettiva del 34% applicata direttamente dall’azienda. Ordinatelo subito al seguente link.

Quasi superfluo dire che anche il comparto fotografico è da primo della classe, con nella parte posteriore la presenza di ben due sensori fotografici, entrambi da 50 megapixel (un principale ed un ultragrandangolare), ottimi per la fascia di prezzo di posizionamento.