WhatsApp: attenti al gruppo di lavoro che vi ruba i soldi

Quando si parla di messaggistica, ovviamente il nome più autorevole che viene alla mente di tutti è quello di WhatsApp, la nota piattaforma vestita di verde infatti annovera tra le proprie file una platea di utenti davvero vasta se no sconfinata, tutto ciò è merito di un lungo processo di miglioramento che hanno trasformato WhatsApp in una vera e propria realtà da abbattere che riesce ad essere presente sulla stragrande maggioranza dei dispositivi.

Questa realtà ha reso di fatto WhatsApp un colosso in grado di contenere miliardi di account attivi ogni giorno, un elemento che sicuramente rappresenta motivo d’orgoglio per la società, ma che purtroppo allo stesso tempo è diventato il movente di alcuni utenti poco raccomandabili come i truffatori, questi ultimi infatti attratti dalle enorme mole di utenti disponibili hanno iniziato ad utilizzare WhatsApp per le loro truffe online, il motivo è molto semplice, avere a disposizione milioni di persone connesse aumenta di fatto le probabilità di successo delle truffe online.

Ecco di conseguenza che le truffe sono sbarcate anche su WhatsApp e stanno colpendo davvero chiunque, anche qui in Italia il fenomeno non manca e anzi colpisce ogni giorno davvero tantissime persone, scopriamo l’ultima truffa online che sta colpendo gli utenti italiani ormai da diverso tempo.

Super truffa

La nuova truffa che sta colpendo il popolo italiano si presenta la vittima tramite la banale aggiunta in un gruppo di lavoro spacciato per un gruppo di collaborazione YouTube, all’interno di questo gruppo i truffatori propongono alla vittima facili guadagni tramite lo svolgimento di piccoli compiti che vengono retribuiti tramite dei piccoli bonifici di qualche euro che vengono inviati veramente, dopo aver svolto alcune volte questi piccoli compiti i truffatori poi propongono la vittima di moltiplicare i propri soldi chiedendole di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro con la promessa di restituire molti più soldi di quelli ricevuti, come potete facilmente intuire la truffa è proprio qui dal momento che una volta inviati i soldi, questi ultimi sparirebbero in men che non si dica.