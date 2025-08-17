WhatsApp: un gruppo sta derubando gli utenti comuni

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo sicuramente è WhatsApp, miliardi di utenti ogni giorno infatti utilizzano il proprio account per scambiare messaggi con le persone con cui sono connessi e sfruttano ovviamente tutte le funzionalità messe a disposizione dall’applicazione e sviluppate dal team di sviluppo con cura.

Proprio queste funzionalità hanno permesso WhatsApp di diventare nell’arco negli ultimi anni l’applicazione da abbattere dal momento che hanno consentito alla piattaforma di racimolare un numero di utenti determinabile, un traguardo davvero incredibile dietro il quale però l’ultimamente si sta cenando una problematica a dir poco paradossale, l’incredibile mole di utenti infatti ha tirato anche quelli poco raccomandabili che vogliono trarre un profitto da questo incredibile numero di account.

gli utenti di cui stiamo parlando sono ovviamente i truffatori, questi ultimi infatti vogliono sfruttare l’enorme utenza disponibile su WhatsApp per diffondere le proprie truffe dal momento che maggiore è il numero di utenti maggiori saranno le probabilità di successo, non a caso le truffe su WhatsApp sono ormai una realtà e stanno colpendo anche qui in Italia.

Nuova truffa del gruppo YouTube

La truffa di cui parliamo oggi esordisce tramite un truffatore che aggiunge la vittima ad un gruppo con altre potenziali vittime del quale si propone la possibilità di ottenere facili guadagni svolgendo semplici compiti, nello specifico parliamo di mettere like ad alcuni video per poi ricevere una ricompensa tramite un bonifico bancario di qualche euro, i truffatori pagano veramente le vittime utilizzando i soldi rubati alle altre persone, dopodiché chiedono ai capitati di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro con la promessa di restituirlo moltiplicato svariate volte, questo meccanismo consente ai tuffatori di riciclare il denaro rubato e ovviamente di incrementare i propri guadagni, non a caso una volta inviati quei soldi sparirebbero nel nulla senza alcun modo di recuperarli.