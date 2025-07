Un pezzo di Marte battuta all’asta: scienza, arte e milioni di dollari

Chi l’avrebbe mai detto che un giorno si sarebbe potuto acquistare… un pezzo di Marte autentico. Non una replica, non un modellino da scrivania, ma proprio un frammento reale del Pianeta Rosso. Eppure è successo: a New York, da Sotheby’s, una delle case d’asta più famose al mondo, è stato battuto all’asta un meteorite marziano per oltre 4 milioni di euro. Cifra da capogiro? Certamente. Ma c’è qualcosa in queste pietre extraterrestri che va ben oltre il loro valore materiale.

Meteorite marziano venduto per 4 milioni: quanto vale davvero un pezzo di spazio?

Questo in particolare è stato trovato nel nord-ovest dell’Africa, e non è un sassolino qualunque: pesa 25 chili, e a vederlo, dicono gli esperti, ricorda incredibilmente il paesaggio marziano. Frastagliato, scuro, con una superficie che sembra raccontare ere geologiche lontane. Chi lo guarda con attenzione — anche senza sapere nulla di geologia — riesce a percepire che ha qualcosa di diverso. Forse è proprio l’idea che arrivi da così lontano, da un mondo che continuiamo a osservare da milioni di chilometri con telescopi e sonde, e che però ancora non conosciamo davvero.

La parte più curiosa? L’asta non è stata così infuocata come ci si potrebbe aspettare. Non ci sono stati colpi di scena degni di un film. Il prezzo è salito gradualmente, quasi con calma, fino a superare le stime iniziali. E chi se l’è portato a casa è rimasto anonimo. Chissà dove finirà: in una collezione privata, in una teca super blindata, o magari — come a volte accade — in un museo, donato in un secondo momento.

Intanto il dibattito si riaccende: ha senso vendere oggetti del genere al miglior offerente? O dovrebbero finire automaticamente in mano alla comunità scientifica? La risposta, come spesso accade, non è semplice. Anche i collezionisti privati, in certi casi, contribuiscono alla ricerca: finanziano studi, conservano con cura, e non di rado decidono di condividere ciò che possiedono.

Nel frattempo, almeno un piccolo campione del meteorite è stato studiato e analizzato. È autentico, arriva davvero da Marte, e i dati raccolti sono disponibili per la scienza. Una minuscola porzione che resta patrimonio di tutti, anche se il resto del corpo celeste — ironia della sorte — è stato venduto come un’opera d’arte.