Honor prepara uno smartphone con batteria da 10.000mAh

Dopo il debutto di Honor Power, avvenuto ad aprile con una batteria da 8.000mAh, l’ azienda si prepara a spingersi oltre ogni limite. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal leaker Digital Chat Station, è in arrivo un nuovo modello, probabilmente chiamato HonorPower 2. Quest’ ultimo potrebbe stabilire un nuovo primato di autonomia grazie a una batteria da ben 10.000mAh. Una capacità del genere promette di rivoluzionare le regole del mercato, offrendo giorni di utilizzo con una singola carica.

Honor Power 2: un lancio atteso tra fine 2025 e inizio 2026

Il dispositivo dovrebbe essere equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 8500, realizzato con processo produttivo a 4nm da TSMC. Questa piattaforma, dotata di GPU Mali-G720, punta a garantire prestazioni di gioco superiori e un’efficienza energetica migliorata rispetto al già potente Dimensity 8400. Secondo le prime stime, il chip potrebbe superare i due milioni di punti su AnTuTu, posizionando il nuovo Honor nella fascia alta del mercato per potenza e fluidità.

Le informazioni trapelate indicano che il progetto si trova attualmente nella fase di verifica NPI (New Product Introduction). Ovvero uno degli ultimi passaggi prima della produzione su larga scala. Il debutto sul mercato cinese è previsto subito dopo l’uscita del Redmi Turbo 5, attesa per dicembre. Ciò significa che la presentazione ufficiale potrebbe avvenire a fine anno o, più tardi, nei primi mesi del 2026.

La combinazione tra una batteria da record e un processore di nuova generazione potrebbe attrarre sia gli utenti che cercano una lunga autonomia, sia i gamer più esigenti. Restano però alcune domande legate alla distribuzione internazionale, soprattutto per via delle normative che limitano il trasporto di dispositivi con batterie di capacità così elevata. Non è ancora chiaro, quindi, se il modello arriverà anche in Europa.

Se le promesse verranno mantenute, Honor Power 2 potrebbe rappresentare uno dei passi più importanti nella corsa all’autonomia, segnando un punto di svolta per il settore mobile. Un dispositivo in grado di unire potenza, efficienza e durata potrebbe convincere molti utenti a riconsiderare le proprie priorità in fase di acquisto.