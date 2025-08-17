Esselunga: una promo su uno smartphone Motorola che fa girare la testa

Non capita tutti i giorni di imbattersi in una promo così irresistibile. È come scoprire che il cielo è blu proprio mentre fuori piove e si ha dimenticato l’ombrello. L’offerta di Esselunga non è solo una questione di tecnologia, è una questione di vita pratica, di non voler perdere tempo con device che rallentano e batterie che mollano al momento sbagliato. Chiunque abbia una vita piena sa quanto sia importante avere uno smartphone affidabile e veloce, capace di reggere ore di social, streaming e messaggi senza alcun cedimento. Immaginate di trovarsi davanti a un telefono che sembra studiato apposta per chi non si ferma mai: potente, elegante, pronto a catturare ogni istante della giornata senza esitazioni.

Caratteristiche e prezzo da capogiro proposto solo da Esselunga

Il Modello Motorola G85 di Esselunga si distingue per una batteria da 5.000 mAh, perfetta per affrontare l’intera giornata senza ricariche continue. Il display da 6,67 pollici rende i contenuti nitidi e vividi, mentre il processore Snapdragon 6s Gen 3 garantisce prestazioni fluide e senza interruzioni. La RAM da 8 GB permette di passare da un’app all’altra senza rallentamenti. La fotocamera frontale da 32 Megapixel e la doppia posteriore 50+8 Megapixel catturano immagini dettagliate e colori brillanti, mentre il Bluetooth 5.1 assicura connessioni stabili con cuffie e speaker. Il tutto gira su Android 14, aggiornato e pronto a offrire tutte le novità software. Il prezzo promozionale è 179 euro, valido solo fino al 31 agosto esclusivamente da Esselunga. Una vera occasione per chi cerca potenza! Un compromesso ideale per chi non vuole spendere troppo e che non vuole per forza rinunciare ad avere uno smartphone come si deve che abbia tutte le specifiche utili.