ChatGPT: l’uso frequente ha ripercussioni sulle capacità di apprendimento e non solo

Nonostante l’intelligenza artificiale sia ormai uno strumento utilizzato giornalmente per differenti circostanze, non mancano le situazioni in cui l’utilizzo è del tutto poco produttivo, ma non solo. Ricorrere all’AI in alcuni contesti può avere conseguenze negative non solamente sull’apprendimento ma anche sul pensiero e sulla memoria. A tal proposito, OpenAI ha sottolineato che l’obiettivo è quello di far utilizzare ChatGPT nel migliore dei modi.

Utilizzare ChatGPT nel migliore dei modi per OpenAI ha un chiaro significato, ovvero proteggere il benessere mentale. Scopriamo maggiori informazioni in merito a una questione che è molto più importante di quanto si possa immaginare.

ChatGPT: come utilizzarla nel migliore dei modi

Se siete tra coloro che utilizzate giornalmente ChatGPT è importante sapere che i chatbot basati sull’intelligenza artificiale devono sempre essere usati con moderazione, ma non solo. L’obiettivo di OpenAI è quello di tutelare la salute mentale degli utenti. In che modo? Con il recente aggiornamento rilasciato dall’azienda si punta ad andare incontro alle esigenze degli utenti.

In particolare, sono stati coinvolti un totale di 90 medici e tantissimi esperti in salute mentale. Lo scopo principale è quello di spingere gli utenti a prendersi una pausa dopo lunghe sessioni di utilizzo della chat.

L’utilizzo dei chatbot è infatti sempre più frequente e costante se consideriamo che per la maggior parte dei compiti gli utenti decidono di affidarsi all’AI. Che sia un progetto, un riassunto, la scrittura di una email o la realizzazione di uno schema, chatGPT e altri chatbot sono sempre pronti a soddisfare le richieste degli utenti.

Ciò nonostante, la preoccupazione principale per l’utilizzo di tali soluzioni riguarda un approccio errato. Secondo quanto diffuso da uno studio del Mit di Boston, utilizzare quotidianamente ChatGPT e simili strumenti ha ripercussioni del tutto pesanti e spiacevoli che riguardano sia l’apprendimento che le capacità di ricordare e pensare.