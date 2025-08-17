Microsoft: mini-app Microsoft 365 direttamente nella barra delle applicazioni di Windows 11

Stanno arrivando pian piano grazie a Microsoft le nuove companion apps di Microsoft 365 per gli utenti Windows 11. Si tratta di strumenti leggeri progettati appositamente per offrire accesso rapido a funzioni chiave senza aprire le applicazioni complete. A tutti gli effetti parliamo dunque di mini-app, tutte già largamente utilizzate in ambito aziendale. Queste consentono di gestire contatti, documenti e calendario direttamente dalla barra delle applicazioni, riducendo i passaggi necessari per svolgere operazioni quotidiane.

Ogni volta che verrà acceso il computer, l’avvio sarà automatico, ovviamente tranne nel caso in cui l’utente decida di disattivarlo. L’esperienza si concentra su tre moduli distinti:

People , che mostra un organigramma aziendale e permette di avviare chat o chiamate su Teams, oltre a inviare email a colleghi in un clic;

File Search , che consente di cercare documenti all’interno dell’ecosistema Microsoft 365 — OneDrive, SharePoint, Teams e Outlook — con anteprima e filtri per affinare i risultati;

Calendar, che visualizza gli impegni in programma e offre l’accesso diretto alle riunioni o la possibilità di cercare eventi senza aprire Outlook.

Un rilascio progressivo per gli utenti business

Annunciate in anteprima alla conferenza Ignite dello scorso anno e testate per mesi in fase beta, queste mini-app stanno ora raggiungendo tutti gli utenti business di Microsoft 365. Il rilascio è automatico, purché la suite sia già installata sul sistema, e gli amministratori IT hanno la possibilità di bloccarne l’installazione, mentre i singoli utenti possono impedirne l’avvio all’accensione.

Efficienza e leggerezza al centro

L’obiettivo di Microsoft è ridurre il numero di finestre e applicazioni aperte, velocizzando attività come la ricerca di un file o il controllo del calendario. La leggerezza delle companion apps — versioni semplificate delle app tradizionali — garantisce un avvio istantaneo e un consumo minimo di risorse, caratteristica particolarmente apprezzabile in contesti dove rapidità e fluidità operativa sono fondamentali.

Questa integrazione nella barra delle applicazioni rappresenta un passo nella strategia di Microsoft di rendere Windows 11 una piattaforma sempre più orientata alla produttività immediata e senza interruzioni.