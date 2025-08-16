WhatsApp, ecco come cambiano le chiamate con le nuove funzioni

WhatsApp è sempre al centro delle notizie, grazie proprio alla voglia di continui aggiornamenti e all’integrazione di funzionalità che migliorano la piattaforma di meta.

WhatsApp, infatti, al momento rimane una delle piattaforme per la messaggistica istantanea più in voga del momento, nonostante l’agguerrita concorrenza.

Il fatto che l’app verde rimanga sempre tra le piattaforme più scaricate e che ogni giorno vi sia uno scambio di miliardi di messaggi, ci fa comprendere come il continuo rinnovamento sia la chiave fondamentale di tutto questo successo.

Al momento WhatsApp sta concentrando i propri aggiornamenti sulla sua funzione specifica, ovvero le chiamate che gli utenti possono effettuare direttamente dall’App.

WhatsApp rivoluzione del tutto le chiamate

Ogni giorno infatti, tramite WhatsApp è possibile effettuare delle chiamate ai propri contatti in modo del tutto gratuito.

Recentemente l’app di Meta aveva introdotto i promemoria, sia per quanto riguarda i messaggi di testo, sia per le chiamate, in modo tale da impostare delle notifiche a un orario prestabilito per evitare di dimenticare di richiamare un contatto.

Attualmente WhatsApp starebbe invece lavorando alla possibilità di pianificare addirittura le chiamate sulla piattaforma.

Il funzionamento è estremamente semplice, e basterà cliccare sulla voce + del menu e successivamente scegliere l’opzione per la pianificazione.

Ma in cosa consiste la pianificazione delle chiamate?

Grazie a questa nuova voce, gli utenti potranno impostare il nome, la descrizione, la data, l’ora e addirittura la durata della chiamata. Si potranno inoltre inviare dei link della chiamata ai partecipanti che potranno ricevere delle notifiche di promemoria poco tempo prima dell’inizio delle chiamate.

Ma le novità non sono certo terminate qui, poiché WhatsApp sta introducendo anche altre due nuove funzioni. La prima è la possibilità di alzare la mano durante la chiamata per prenotare il proprio intervento, mentre la seconda opzione è la possibilità di aggiungere delle reazioni con emoji in tempo reale.