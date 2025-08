WhatsApp testa i promemoria per le chiamate perse con una nuova funzione su Android

WhatsApp non si ferma mai con il lancio delle sue nuove funzionalità, sebbene ne sia già stracolma. L’app di messaggistica istantanea questa volta è pronta a lanciare qualcosa di super utile per gli utenti iscritti alla beta Android 2.25.22.5: si tratta della possibilità di impostare i promemoria per le chiamate perse.

Stando a quanto riportato dalla fonte che ha diffuso la notizia, il meccanismo è piuttosto semplice. Quando si perde una chiamata, sarà possibile programmare un promemoria direttamente dalla chat della persona che ha chiamato, oppure dalla sezione “Chiamate” dell’app. Un pulsante dedicato consente di scegliere tra alcune opzioni rapide come “Tra 2 ore”, “Tra 8 ore” o “Domani”. In alternativa, è possibile selezionare manualmente data e orario, adattandoli agli impegni della giornata.

Notifica con nome e foto: richiamare sarà più immediato

All’orario prestabilito, WhatsApp invierà una notifica personalizzata, con nome e immagine del chiamante, oltre a un collegamento diretto alla conversazione. In questo modo, sarà sufficiente un tocco per avviare subito una nuova chiamata, evitando di dimenticarsene o di perdersi tra le notifiche.

Una funzione che può risultare utile soprattutto per chi riceve molte chiamate durante la giornata e non sempre riesce a gestirle tutte nell’immediato. Inoltre, sul piano della privacy, è bene sapere che i promemoria vengono gestiti direttamente sul dispositivo, senza passare dai server di WhatsApp.

Per ora solo in beta, ma il rilascio potrebbe non essere lontano

Al momento, la nuova funzione è disponibile solo per una ristretta cerchia di utenti iscritti al programma beta su Android. Non ci sono ancora indicazioni precise su quando potrebbe arrivare per tutti, né se sarà prevista anche una versione per iOS.

Se i test daranno esito positivo, è probabile che questo strumento venga integrato nelle prossime versioni stabili, rendendo WhatsApp ancora più utile nella gestione quotidiana delle comunicazioni. Bisognerà solo attendere un po’ ma arriverà per tutti.