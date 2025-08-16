Vivo Vision Exploration Edition: presentazione ufficiale il 21 agosto

C’era tanta attesa per capire cosa avrebbe fatto Vivo in merito alla realtà mista in quanto si è parlato molto di un visore negli ultimi tempi. Le prime indiscrezioni avevano confermato ufficiosamente che effettivamente il dispositivo sarebbe arrivato, ma in queste ultime ore è arrivata addirittura l’ufficialità. Vivo ha confermato che il nuovo visore Vivo Vision Exploration Edition sarà mostrato al pubblico in via ufficiale in Cina il 21 agosto prossimo. Questo evento segnerà dunque l’ingresso del celebre marchio orientale nel mondo della realtà estesa, passo fondamentale per mettersi al livello di aziende leader nel settore come Samsung ed Apple. Ci sarà dunque da vedere quali saranno le peculiarità del nuovo Vision Exploration Edition, il quale mostrerà sicuramente diversi punti di forza anche estetici.

Tra i fiori all’occhiello dichiarati c’è il peso ridotto: circa 380 grammi, sensibilmente inferiore rispetto ai 650 grammi dell’Apple Vision Pro e paragonabile a quello delle cuffie over-ear AirPods Max. Questa leggerezza, unita alla presenza di almeno sei fotocamere o sensori frontali, dovrebbe garantire un passthrough accurato e un comfort superiore nell’uso prolungato.

Specifiche e integrazione con l’ecosistema Vivo

Il visore sarà equipaggiato con un processore Qualcomm e includerà funzioni avanzate come tracciamento oculare e controllo tramite gesti delle mani, tecnologie ancora rare nel mercato. Sarà inoltre progettato per integrarsi con l’ecosistema Vivo: ad esempio, le foto panoramiche scattate con il Vivo X200 Ultra potranno essere trasformate in esperienze video spaziali immersive.

Un modello sperimentale, non ancora in vendita

Essendo una Exploration Edition, questa prima versione non sarà destinata alla vendita commerciale nel 2025. Dopo l’evento di presentazione, gli utenti interessati potranno registrarsi per partecipare a sessioni di prova nei negozi Vivo, fornendo feedback utili allo sviluppo di future varianti pensate per il mercato di massa.

L’iniziativa conferma l’interesse crescente verso dispositivi che fondono realtà fisica e digitale, un settore in rapida espansione dove Vivo punta a ritagliarsi uno spazio rilevante fin dalle fasi iniziali.