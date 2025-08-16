Hacking e Sicurezza InformaticaNews

Furto d’identità: 90.000 documenti rubati in hotel italiani e venduti sul dark web

L’indagine di CERT-AGID ha rivelato che il furto d'identità di massa avrebbe coinvolto diverse strutture ricettive in Italia.

scritto da Felice Galluccio
Durante gli ultimi giorni sarebbe stato appurato un furto d’identità molto grave e molto esteso: secondo quanto evidenziato dal CERT-AGID, il Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale, sono ben quattro gli hotel coinvolti nella questione. L’autore, che sul web è conosciuto come mydocs, ha dato conferma di aver ottenuto carte di identità e passaporti dei clienti tramite un accesso non autorizzato ai database delle strutture. Ciò sarebbe avvenuto tra giugno e luglio 2025 durante le procedure di check-in.

Il bottino è enorme: oltre 90.000 documenti ora in vendita su un forum del dark web. Secondo le autorità, questi dati hanno un alto valore per chi opera nel cybercrimine e possono essere sfruttati per realizzare truffe complesse e mirate.

Le strutture coinvolte da Trieste a Ischia

Secondo quanto riportato da Repubblica, i documenti sottratti provengono da:

  • Hotel Ca’ dei Conti (Venezia, luglio 2025): 38.000 immagini di documenti;

  • Casa Dorita (Milano Marittima, giugno 2025): 2.300 immagini;

  • Hotel Regina Isabella (Ischia): 30.000 immagini;

  • Hotel Continentale (Trieste): 17.000 immagini.

I rischi per le vittime

La disponibilità di questi documenti può facilitare attività criminali come:

  • creazione di documenti falsi;

  • apertura di conti bancari fraudolenti;

  • campagne di social engineering;

  • furto di identità digitale.

Il CERT-AGID evidenzia come la crescente diffusione di queste vendite illecite confermi l’urgenza di rafforzare le difese informatiche e le procedure di gestione dei dati. Ora sono state imposte delle nuove contromisure, come l’implementazione di controlli molto più rigidi che siano utili per proteggere i clienti e le loro informazioni. Ovviamente il trattamento dei dati sarà fondamentale, così come la sicurezza dei sistemi degli accessi esterni. Tutti comunque, cittadini inclusi, sono invitati costantemente a dare un’occhiata alle proprie informazioni e soprattutto ad evitare in ogni modo di condividere dati importanti su canali non verificati. Purtroppo attacchi di questo genere sono all’ordine del giorno e rappresentano una delle piaghe della società moderna rapportata al mondo della tecnologia.

