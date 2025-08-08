NewPipe

L’ultima versione di NewPipe, app open source alternativa a YouTube, introduce ufficialmente il supporto ad Android Auto, trasformandosi in una valida alternativa ai servizi di streaming musicale. Con l’aggiornamento alla versione 0.28.0, l’applicazione guadagna il supporto alla piattaforma infotainment di Google, consentendo agli utenti di ascoltare contenuti audio da YouTube direttamente dallo schermo dell’auto.

NewPipe apre ad Android Auto: riproduzione audio, playlist e ricerca senza workaround

Con il nuovo aggiornamento, NewPipe non consente la riproduzione video (vietata per motivi di sicurezza da Google), ma permette l’accesso a cronologia, playlist personalizzate e funzione di ricerca ottimizzata per la guida. L’interfaccia è studiata per un utilizzo semplificato durante la marcia e consente di trasformare NewPipe in un vero e proprio player musicale da auto.

Anche se nata come app per lo streaming video, NewPipe può ora essere utilizzata in auto come piattaforma audio, senza elementi visivi e con navigazione sicura. Questa modalità rispetta le linee guida di Google su Android Auto e consente di ascoltare contenuti senza abbonamenti, senza pubblicità e senza tracciamenti. Grazie al supporto ad Android Auto, NewPipe si propone come una soluzione open source per chi vuole un’esperienza di ascolto diversa da Spotify, YouTube Music o Amazon Music. L’app consente l’accesso al catalogo YouTube in modalità solo audio, senza costi e con una maggiore attenzione alla privacy degli utenti.

Nessun accesso dal Play Store, ma disponibile su GitHub e sito ufficiale

Come avviene per tutte le app che accedono ai contenuti di YouTube senza API ufficiali, NewPipe non è disponibile sul Google Play Store. Per scaricare l’applicazione è necessario utilizzare canali alternativi come il sito ufficiale del progetto o la pagina GitHub, evitando fonti non verificate per la sicurezza dell’APK. Un piccolo passo per NewPipe, un grande passo per Android Auto.

L’integrazione con Android Auto rappresenta un cambiamento significativo per la piattaforma: fino a pochi mesi fa, Google limitava severamente le categorie di app supportate. L’arrivo di un’app video che funziona come audio player dimostra che Android Auto si sta aprendo a nuove tipologie di software, più flessibili e adatte alle esigenze dell’utente. NewPipe è da sempre apprezzata per la sua leggerezza, l’assenza di pubblicità, il rispetto della privacy e l’approccio non commerciale alla fruizione dei contenuti. Con il supporto ad Android Auto, queste caratteristiche si estendono anche all’ambiente automobilistico, offrendo un’esperienza più libera e personalizzata.