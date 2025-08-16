WhatsApp: se vi arriva questo messaggio i vostri risparmi rischiano

La piattaforma di messaggistica più utilizzata attualmente in Italia e in tutto il mondo sicuramente è WhatsApp, la nota app infatti vanta un bacino di utenti davvero senza precedenti conquistato nel corso degli anni grazie ai propri servizi davvero al passo coi tempi e ricchi di funzionalità pensate per rendere l’esperienza d’uso davvero fluida e immediata, il team di sviluppo infatti non va mai in vacanza e permette all’applicazione di essere dominante nel panorama delle app di messaggistica.

Si tratta ovviamente di un elemento che rende WhatsApp sicuramente una delle app più autorevoli del panorama mondiale, oltre che un fregio però purtroppo rappresenta anche una delle maggiori controindicazioni di questa piattaforma, le norme popolarità infatti ha attirato le attenzioni di utenti indesiderati tra i quali purtroppo spiccano i truffatori, questa serie di utenti infatti ha capito che utilizzare WhatsApp da loro accesso a una platea di potenziali vittime molto più vasta rispetto ai classici mezzi di comunicazione che conosciamo, è comunque che i truffatori da diversi anni utilizzano WhatsApp per le truffe online.

Il fenomeno purtroppo non va mai in vacanza e anzi colpisce tutti indistintamente, anche gli utenti italiani spesso si ritrovano a dover gestire questo problema e sono molto spesso impreparati rischiando di perdere i loro risparmi, recentemente una nuova truffa ha colpito gli utenti nella nostra penisola, scopriamo insieme come funziona in modo da poterci difendere efficacemente.

Truffa a nome di YouTube

La truffa di cui parliamo oggi esordisce tramite un contatto diretto da parte dei truffatori che o vi mandano un messaggio o vi inseriscono all’interno di un gruppo spacciandosi per dei collaboratori ufficiali YouTube, nello specifico si propone alla vittima un guadagno facile e immediato svolgendo alcuni piccoli compiti, come mettere like ad alcuni video, in cambio vengono inviati realmente dei bonifici di alcune paia di euro in modo da conquistare la fiducia del malcapitato, dopo però si propone a quest’ultimo di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro con la promessa di restituirglieli moltiplicati svariate volte, ovviamente quei soldi una volta inviati spariranno nel nulla senza lasciare possibilità alla vittima di recuperare il proprio denaro.