AirPods: arriva la funzione di traduzione simultanea dal vivo?

Dall’analisi dell’ultima beta di iOS 26 emergono indizi importanti riguardo a una possibile nuova funzione sugli AirPods. Si tratta della traduzione simultanea in tempo reale. Nel codice dell’aggiornamento è stata trovata un’immagine che raffigura un paio di AirPods circondati dalla parola “Hello” tradotta in diverse lingue. Accompagnata da un’istruzione che indica come attivare il servizio tramite una doppia pressione sull’auricolare. Il file che contiene tale immagine si chiama “Translate”, un nome che suggerisce chiaramente la creazione di un gesto dedicato a tale nuova modalità.

Apple: ecco le novità sulla nuova funzione di traduzione sugli AirPods

Al momento, iOS 26 offre già la traduzione istantanea integrata in app come Telefono, Messaggi e FaceTime. Rendendo più facile la comunicazione tra utenti di lingue diverse. Se tale capacità venisse estesa agli AirPods, soprattutto per l’uso in conversazioni faccia a faccia, gli auricolari guadagnerebbero un valore aggiunto. Dalle immagini emerse si deduce che la compatibilità sarà assicurata almeno per gli AirPods Pro di seconda generazione e per i futuri AirPods di quarta generazione. Lasciando intendere che la funzione sarà riservata a modelli più recenti.

Non è la prima volta che si parla di una funzione simile. Prima del rilascio ufficiale del sistema operativo, infatti, Mark Gurman di Bloomberg aveva già anticipato che gli AirPods sarebbero stati dotati di una traduzione live per conversazioni dal vivo. Ora le tracce presenti nel sistema fanno pensare a un imminente lancio, possibilmente con la versione definitiva di iOS 26 o in un aggiornamento successivo.

Anche tale funzione dovrebbe appoggiarsi alla piattaforma Apple Intelligence. Ciò implica che per poter utilizzare la funzione sarà necessario possedere un iPhone compatibile con l’ultimo framework AI, il che potrebbe limitarne inizialmente la diffusione. Per attivare la traduzione, basterebbe indossare gli AirPods e fare una doppia pressione su uno degli auricolari. Così da avviare la modalità di traduzione dal vivo. L’utente potrà ascoltare la traduzione in cuffia quasi in tempo reale.