Robot Roborock Q7 M5 a prezzo folle: Amazon fa crollare il costo sotto i 200 euro

Il robot aspirapolvere lavapavimenti Roborock Q7 M5 consente di portare a termine la pulizia degli ambienti di casa senza alcuno sforzo. Chi non ha sempre desiderato avere una casa pulita alla perfezione? Oggi è possibile avere una casa impeccabile grazie a questo robot aspirapolvere lavapavimenti che Amazon sconta del 21%.

Un’occasione che consente, di conseguenza, di risparmiare per l’acquisto di un prodotto che giunge sul mercato per rivoluzionare la routine e il modo in cui viene giornalmente gestito il tempo libero.

Robot aspirapolvere lavapavimenti Roborock Q7 M5 in offerta

Dotato di una spazzola principale JawScrapers Comb e di una spazzola laterale antigroviglio, questo robot Roborock è in grado di pulire le superfici riducendo l’aggrovigliamento dei peli e garantendo, di conseguenza, di avere una casa più pulita in ogni momento.

Con l’aspirazione e la pulizia simultanea, il panno staccabile consente di aspirare e lavare contemporaneamente, catturando lo sporco più fine che l’aspirapolvere da solo potrebbe tralasciare. Tutto ciò rendere questo robot perfetto sia per la pulizia quotidiana che per la pulizia profonda.

Non dimentichiamo che uno dei tantissimi punti di forza di questo robot è l’aspirazione HyperForce da 10.000 Pa che consente di sollevare senza fatica polvere, sporco, peli di animali domestici e detriti da tappeti, piastrelle e pavimenti duri. Infine, per rendere l’esperienza d’uso ottimale, il serbatoio dell’acqua può essere controllato da remoto e offre tre livelli di flusso d’acqua regolabili per modificare l’intensità della pulizia in base al tipo di pavimento.

Siete pronti per mettere da parte la vostra classica aspirapolvere? Non vi resta che procedere con l’acquisto del robot Roborock Q7 M5 approfittando dello sconto messo a disposizione da Amazon. Uno sconto che fa scendere il prezzo di listino di 239,99 euro a soli 189,99 euro.