OPPO svela i nuovi A5 Pro 5G e 4G: tecnologia resistente e stile premium per gli amanti dell’avventura e dell’intrattenimento

OPPO rilancia con decisione la Serie A, portando sul mercato due nuovi smartphone che promettono di ridefinire gli standard nella fascia media: OPPO A5 Pro 5G e OPPO A5 Pro 4G. Pensati per resistere alle condizioni più estreme senza rinunciare a stile ed eleganza, i due dispositivi si rivolgono a un pubblico dinamico, sempre in movimento, che cerca affidabilità, performance e un tocco di raffinatezza anche nella quotidianità digitale.

Design che unisce funzionalità e raffinatezza

Leggeri, sottili e disponibili in tonalità eleganti come Black Brown, Olive Green (solo 5G) e Feather Blue (solo 4G), i nuovi A5 Pro si distinguono per una costruzione raffinata e una cura dei materiali fuori dal comune. Il modello Olive Green spicca grazie alla finitura in pelle vegana che offre una presa confortevole e un look distintivo, mentre il Feather Blue sfoggia l’iconico effetto OPPO Glow: brillante, cangiante e resistente a impronte e aloni. Non si tratta solo di estetica: la struttura sottile (appena 7,76 mm) e il peso contenuto (194 g) rendono questi dispositivi estremamente maneggevoli, anche per un utilizzo prolungato.

Robusti come pochi: certificazione IP69 e resistenza militare

Ma il vero cuore di questi nuovi smartphone è la resistenza. Con una tripla certificazione IP69/IP68/IP66, OPPO A5 Pro 5G e 4G possono affrontare acqua, polvere e urti come pochi altri dispositivi sul mercato. Progettati per chi non ha paura delle intemperie, i due modelli vantano una scocca sigillata con materiali siliconici e adesivi impermeabili, doppio strato protettivo per i componenti interni e un vetro temperato potenziato che migliora del 160% la resistenza alle cadute rispetto ai modelli standard.

Non solo: grazie alla certificazione Military-Grade Shock Resistance, i dispositivi hanno superato con successo 14 test ambientali ispirati agli standard militari USA, tra cui shock termici, cadute, vibrazioni e esposizione a polveri sottili. Una vera corazza digitale, perfetta per escursionisti, lavoratori all’aperto o semplicemente utenti esigenti.

Connettività stabile ovunque ti trovi

Dotati della tecnologia AI LinkBoost e della funzione BeaconLink, A5 Pro 5G e 4G garantiscono una connessione stabile anche in ambienti difficili o senza segnale. La funzione BeaconLink consente addirittura chiamate vocali via Bluetooth senza copertura di rete, un plus notevole in situazioni di emergenza o in zone remote.

La Modalità Outdoor ottimizza ulteriormente le prestazioni in mobilità, dedicando più risorse alle app di lavoro, prolungando la durata dello schermo acceso e garantendo un funzionamento fluido anche con guanti spessi o impermeabili.

Prestazioni all’altezza delle aspettative

Sotto la scocca, l’A5 Pro 5G monta il nuovo MediaTek Dimensity 6300, mentre la variante 4G è spinta dallo Snapdragon 6s Gen 3. Entrambi i modelli offrono 8GB di RAM espandibile virtualmente fino a 16GB, 256GB di memoria interna e sono alimentati da una batteria da 5.800mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 45W. Bastano 19 minuti per arrivare al 30% di carica, permettendo agli utenti di tornare in azione senza lunghe attese.

La stabilità nel tempo è garantita dal Trinity Engine di ColorOS 15 e dalla certificazione Fluency Protection per 48 mesi, che assicura fluidità e reattività anche dopo quattro anni di utilizzo.

Intrattenimento ai massimi livelli

Non poteva mancare l’attenzione al gaming e all’intrattenimento multimediale. La tecnologia AI GameBoost mantiene alto il frame rate per oltre 5 ore di gioco continuo, mentre il sistema di raffreddamento avanzato a VC, con 1.100 mm² di grafite e gel termico, evita il surriscaldamento anche nelle sessioni più intense.

Il display Ultra Bright da 1.000 nits offre una visione chiara anche sotto il sole diretto, mentre l’audio stereo con modalità Ultra Volume spinge il suono fino al 300% del volume originale, per un’esperienza immersiva e cinematografica.

Fotografia avanzata con il tocco dell’AI

Sul fronte fotografico, OPPO introduce per la prima volta in questa fascia di prezzo la modalità Livephoto, che cattura video e audio nei secondi precedenti e successivi allo scatto. Il comparto si completa con una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera da 2 MP per i ritratti e una frontale da 8 MP, il tutto potenziato da algoritmi avanzati e funzioni AI come Portrait Retouching, fotografia subacquea, e strumenti di editing come AI Eraser 2.0, AI Rimetti a Fuoco e AI Studio, per trasformare le immagini in veri contenuti creativi.

Prezzi e promozioni lancio

A partire da oggi è possibile acquistare OPPO A5 Pro 5G e OPPO A5 Pro 4G rispettivamente al prezzo consigliato di 279,99€ e 229,99€. I dispositivi sono disponibili in tre eleganti colorazioni: Black Brown per entrambi i modelli mentre Olive Green per il dispositivo 5G e Feather Blue disponibile solo nella versione 4G.

Inoltre, da oggi, 17 aprile, fino al 17 maggio 2025, esclusivamente su OPPO Store, OPPO A5 Pro 5G sarà acquistabile al prezzo di 280,99€ in abbinata con una cover [6] , un caricatore da 45W e OPPO Care Plus che comprende 1 anno di protezione per danni allo schermo e danni accedentali causati dall’acqua. In alternativa, sarà disponibile anche una seconda offerta che permette di acquistare OPPO A5 Pro 4G al prezzo di 230,99€ in abbinata a una cover , un caricatore da 45W e la medesima copertura OPPO Care Plus. Tutti i prodotti inclusi nella vendita abbinata potranno essere acquistati anche singolarmente a prezzo pieno.