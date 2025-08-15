Apple, da HomeKit ad Apple Home: il nuovo volto della domotica secondo Cupertino

Apple sta completando la transizione da HomeKit ad Apple Home, un rebranding che sta interessando progressivamente prodotti e piattaforme. Il momento decisivo è giunto proprio con il lancio della nuova beta di tvOS 26, con la sostituzione di “AirPlay & HomeKit” con la voce “AirPlay & Apple Home” all’interno delle impostazioni di sistema. Potrebbe sembrare dunque un cambiamento solo in termini estetici, ma che a dire il vero nasconde tutta la strategia e tutta la voglia di trasformazione che Apple ha in mente.

HomeKit, annunciato per la prima volta insieme a iOS 8 nel 2014, ha rappresentato per anni il fulcro dell’ecosistema domotico di Apple. Negli ultimi tempi, però, la società ha iniziato a privilegiare un nome più diretto e riconoscibile, seppur molto vicino a quello della piattaforma rivale di Google.

Novità con iOS 26 e tvOS 26

I primi segnali concreti del cambiamento sono arrivati a maggio, quando Apple ha confermato la fine del supporto all’architettura legacy di Apple Home. Con iOS 26 sarà infatti disponibile solo la nuova versione dell’app, pensata per offrire una gestione più moderna e integrata dei dispositivi connessi. Questo aggiornamento porta con sé anche il supporto a Matter, lo standard aperto adottato da colossi come Samsung, Google e Amazon, che garantisce maggiore interoperabilità tra prodotti di marche diverse.

Nella beta di iOS 26 sono stati individuati riferimenti a un possibile Apple Home Hub, atteso per il 2026. Secondo quanto emerge dal codice, si tratterebbe di uno schermo intelligente, già in fase di test interno da parte di alcuni dipendenti Apple.

Un ecosistema più aperto e flessibile

Il passaggio ad Apple Home non è solo un’operazione di branding. Con il supporto a Matter, gli utenti potranno integrare nel proprio ecosistema una gamma molto più ampia di dispositivi di terze parti, superando le limitazioni legate al supporto esclusivo per accessori certificati HomeKit. Questa apertura promette di rendere la smart home più accessibile, flessibile e competitiva, allineando Apple alle strategie già adottate dai principali player del settore.