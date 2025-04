Apple apre a nuovi standard: gli aspirapolvere robot diventano compatibili con HomeKit e Matter

Roborock

Apple ha aggiornato ufficialmente il supporto della piattaforma HomeKit e dello standard Matter, includendo una nuova categoria di dispositivi: gli aspirapolvere robot. Con questa estensione, sarà ora possibile controllare e gestire i robot aspirapolvere direttamente dall’app Casa, integrandoli pienamente con l’ecosistema Apple.

Aspirapolvere smart nell’app Home

L’aggiornamento, già incluso nelle versioni beta di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, introduce il supporto ufficiale alla gestione di robot aspirapolvere compatibili con Matter, lo standard unificato per la smart home sviluppato da Apple, Google, Amazon e altri. Questi dispositivi potranno ora essere aggiunti, controllati e automatizzati attraverso l’app Casa, con accesso anche via Siri.

Gli utenti potranno avviare o interrompere la pulizia, monitorare lo stato della batteria, visualizzare i cicli di lavoro e ricevere notifiche. Inoltre, sarà possibile creare automazioni complesse, come avviare la pulizia quando si esce di casa o quando un altro dispositivo smart rileva determinate condizioni.

Nuove caratteristiche su Matter 1.2

L’integrazione è resa possibile grazie all’espansione delle specifiche Matter 1.2, rilasciate a fine 2023 e ora pienamente implementate da Apple. Oltre agli aspirapolvere robot, Matter 1.2 estende il supporto anche ad altri tipi di elettrodomestici intelligenti, tra cui frigoriferi, lavatrici, condizionatori e purificatori d’aria.

Con questo aggiornamento, Apple punta a rafforzare la competitività di HomeKit in un mercato sempre più dominato da soluzioni cross-platform. La compatibilità con Matter consente ai produttori di creare dispositivi utilizzabili su più ecosistemi, riducendo la frammentazione e facilitando la configurazione per gli utenti finali.

Cosa cambia per i produttori

Per beneficiare del supporto a HomeKit tramite Matter, i produttori di robot aspirapolvere dovranno aggiornare il firmware dei dispositivi esistenti o progettare nuovi modelli conformi agli standard Matter. Alcuni brand noti del settore, come Roborock ed Ecovacs, hanno già mostrato interesse per l’integrazione con l’ecosistema Apple.

Si apre così una nuova fase per la domotica, in cui dispositivi un tempo considerati marginali, come i robot per la pulizia, diventano parte integrante di un sistema domestico unificato e automatizzato.

Con l’inclusione degli aspirapolvere robot in HomeKit e Matter, Apple amplia le possibilità della smart home offrendo maggiore interoperabilità e controllo. L’integrazione migliora l’esperienza utente e accelera la diffusione di standard comuni per la casa connessa.