BYD Song Plus EV colpita da tre fulmini: ecco com’è andata davvero

Durante un temporale sul Guangxi, una BYD Song Plus EV attraversava l’area di servizio di Tieshan a Beihai. Un istante di silenzio, poi la luce accecante. Un fulmine, poi un altro, poi ancora, tre scariche in rapida sequenza. La scena, catturata da diverse dashcam, ha fatto il giro del web. L’aria satura di elettricità, il rombo immediato, il timore di un disastro imminente, ma qualcosa ha scioccato più dell’evento stesso. I passeggeri, increduli, sono rimasti illesi. Quale magia della tecnica li aveva protetti? Un colpo di fortuna o qualcosa di più?

La gabbia invisibile nella BYD

Nessuna magia ha protetto le persone all’interno del modello BYD. La risposta della loro salvezza è nella gabbia di Faraday. Il fulmine ha percorso la carrozzeria metallica, scaricandosi verso terra. All’interno, un silenzio irreale, interrotto solo dal battito accelerato di chi era a bordo. Nessuna scossa, solo paura. I sistemi della vettura hanno reagito in un istante e l’interruttore automatico di sicurezza ha spento ogni componente. Era forse a rischio la batteria ad alta tensione? O la complessa centralina di controllo? L’ispezione successiva ha rivelato un esito sorprendente: pacco batteria, motore elettrico e unità elettroniche erano intatti. Sul tetto della BYD soltanto tre segni neri, memoria del passaggio dell’energia.

La stampa locale ha raccontato di una perizia meticolosa, ma nessun cortocircuito è stato individuato. La carrozzeria della BYD non mostrava deformazioni, solo quei punti bruciati dove il metallo aveva accolto la scarica. L’auto resta sotto controllo tecnico, ma funziona regolarmente. Il proprietario, sano e salvo, ha già inoltrato richiesta di risarcimento all’assicurazione. La storia, tanto straordinaria quanto inquietante, continua a circolare. Un fulmine è un evento raro. Tre in sequenza? Quante probabilità c’erano? La BYD Song Plus EV, progettata per la mobilità sostenibile, si è trovata a fronteggiare la potenza primordiale del cielo e della natura. Quale altra macchina avrebbe resistito così? C’è un modello con le medesime caratteristiche tali da proteggere le vite al suo interno?