Amazon SHOCK: lo sconto sul POCO F7 vi farà perdere la testa

Gli utenti al giorno d’oggi possono pensare di acquistare POCO F7 pagandolo comunque molto meno del listino iniziale, grazie ad una promozione disponibile direttamente su Amazon, che prevede una forte riduzione della spesa finale da sostenere, abbassando di molto il livello del listino stesso.

Le sue dimensioni sono complessivamente in parte superiori rispetto agli standard attuali, essendo comunque pari a 163,1 x 77,93 x 8,2 millimetri di spessore, con un peso di 215 grammi. E’ uno smartphone che si contraddistingue dalla massa con display da 6,83 pollici di diagonale, ha una risoluzione di 1280 x 2772 pixel, sfrutta tecnologia AMOLED con densità di 447 ppi ed anche un refresh rate che si può estendere fino ad un massimo di 120Hz.

Il processore è un SoC di fascia medio-alta, essendo comunque l’ottimo Qualcomm Snapdragon 8s Gen4, octa-core con una frequenza di 3,21 GHz, passando per la GPU Adreno 820, ed anche un quantitativo di RAM che si estende fino ad un massimo di 12GB. La memoria interna, non espandibile con microSD, varia in relazione alla variante scelta, ma può raggiungere un massimo di 512GB.

Amazon, lo sconto sul POCO F7 è da urlo

La spesa per l’acquisto di questo smartphone è tutt’altro che elevata, proprio perché al giorno d’oggi può essere vostro con un investimento finale da sostenere pari a 399 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

Spostando l’attenzione nel comparto fotografico, possiamo trovare nella parte posteriore due sensori differenti tra loro: 50 megapixel per il principale e 8 megapixel per l’ultragrandangolare. La resa è ottima con risoluzione di scatto di 8165 x 6124 pixel, passando anche per un sensore anteriore da 20 megapixel, che presenta anche apertura F2.2, e la possibilità di registrare video al massimo in 4K a 60fps.